Детский омбудсмен: Для 9-летней студентки МГУ нужен индивидуальный учебный план

9-летняя Алиса Теплякова имеет право на получение высшего образования. Но сейчас отношения между вузом, родителями и ребенком регулируются стандартным договором, не учитывающим жизненную ситуацию девочки и ее возрастные потребности, сообщила газете ВЗГЛЯД уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«Обучение ребенка девяти лет в высшем учебном заведении – случай неординарный и вызывает полярные мнения экспертов, родителей, студентов и детей. Не скрою, беспокойство есть и у меня, в том числе, в связи с широким обсуждением судьбы конкретного ребенка в информационном пространстве. Повышенное публичное внимание к ребенку может повлечь и негативные для нее последствия. Мы не должны допустить травли, как в отношении Алисы, так и в отношении ее семьи», – говорит Львова-Белова.

Она отмечает, что законные представители имеют преимущественное право в решении вопросов об образовании и воспитании своих детей перед всеми другими лицами. При этом следует признать, что обсуждаемый прецедент детально не урегулирован действующим законодательством, а значит, отвечать на возникающие вопросы и договариваться об их разрешении следует участникам образовательного процесса, и при необходимости, другим компетентным органам, включая суд

«Девочка уже завершила основное общее образование и в рамках действующего законодательства имеет право на получение высшего. Сейчас отношения между вузом, родителями и ребенком регулируются стандартным договором, в котором прописан порядок оказания образовательных услуг, не учитывающий жизненную ситуацию девочки и ее возрастные потребности», – объясняет омбудсмен.

Однако снятие разногласий по вопросам порядка и способа обучения, по ее словам, возможно путем дополнений к имеющемуся договору, которые в полной мере будут учитывать уникальность события. Кроме того, в случае с Тепляковой необходимо использовать индивидуальный учебный план, который создаст наиболее комфортные условия для освоения образовательной программы, о чем аппарат Уполномоченного по правам человека информировал представителей психологического факультета МГУ.

«Вместе с тем, по имеющимся сведениям, органы опеки и попечительства по месту жительства Алисы Тепляковой, не видят сегодня угрозы жизни и здоровью ребенка. Алисе и всей семье, при желании родителей, могут предоставить бесплатные услуги психологов, медиаторов и других специалистов, работающих в сети семейных центров столицы», – подчеркивает Львова-Белова.

Также собеседница сообщила, что намерена в ближайшее время в адрес ответственных лиц, а также Уполномоченного по правам ребенка в городе Москве направить письмо, содержащее информацию о правовой оценке сложившихся обстоятельств и возможных социально-психологических рисках для Тепляковой. «Ситуация остается на моем личном контроле. Наша команда готова участвовать в переговорах сторон для поиска наилучших решений», – заключила Уполномоченный.

Напомним, отец маленькой студентки первого курса МГУ устроил в университете скандал. После того, как девочка дала неправильный ответ во время экзамена, мужчина начал прорываться через пункт охраны, напал на заведующего кафедрой. В связи с данной ситуацией в университет вызвали полицию. Мужчина сообщил о том, что написал на сотрудников вуза заявление в полицию за то, что педагоги якобы удерживали его дочь во время экзамена, а также сообщил о намеренье обратиться в суд.

После скандала в МГУ, который устроил отец девятилетней студентки первого курса МГУ Алисы Тепляковой Евгений Тепляков, на психологическом факультете рассказали газете ВЗГЛЯД, что за весь период обучения ни один из преподавателей не заметили выдающихся у нее успехов при освоении студенткой дисциплин из учебного плана.

Заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что это «нонсенс, абсурд, абсолютно неадекватный отец». Член Совета при президенте РФ по правам человека, адвокат Шота Горгадзе в комментарии газете ВЗГЛЯД удивился, что органы опеки и попечительства не обратили внимание на то, что делает отец с ребенком и назвал поступление девочки на психфак МГУ в девятилетнем возрасте изощренным издевательством.