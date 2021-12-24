В Антарктиде обнаружено 77 редких живых организмов

Во время исследования шельфового льда в Антарктиде ученые сделали очередной открытие. Они обнаружили 77 редких живых организмов, сообщает журнал Current Biology.

Оказалось, что флора и фауна ледового континента намного богаче, чем считала наука.

Отметим, что шельфовые ледники в Антарктиде занимают огромную площадь. Речь идет об 1,6 млн квадратных километров. Поскольку это еще одно из самых хододных мест на Земле, они до сих пор остаются малоизученными. Исследования проводили ученые из Центра Гельмгольца (Германии) совместно с представителями других научных учреждений. В частности. Они для поиска пробурили скважины глубиной до 200 метров неподалеку от станции Ноймайер III.