Ученые предложили способ продления срока эксплуатации аккумуляторов на 30%

Специалисты из Стэнфордского университета обнаружили действенный способ продления срока службы литиевых аккумуляторов. Речь идет о продолжении эксплуатации примерно на 30% за счет замедления деградации основных компонентов батареи.

Ученые напоминают, что падение емкости начинается, когда внутри аккумулятора образуются так называемые островки неактивного лития. Эти участки не выпускают ионы, которые, достигая электродов, должны обеспечивать напряжение электрического тока.

Для того чтобы убрать эти островки, ученые предлагают применять особые режимы заряда и разряда, которые позволяют произвести «реанимацию» аккумулятора. Далее он продолжит работу в штатном режиме.