Вопрос решался в парламенте. Пара из России, давшая показания по делу о сбитом малайзийском Boeing 777, получила в Нидерландах статус беженцев

Судьба пары решалась в парламенте страны, поскольку миграционная служба отклонила все три прошения россиян и по закону обращаться к властям они больше не имели права, пишет издание.

После трех отказов государственный секретарь по вопросам юстиции и безопасности Нидерландов направил россиянам письмо, в котором говорилось, что они могут подать повторное заявление о предоставлении убежища.

Издание называет эту ситуацию исключительной для Нидерландов.

По данным журналистов, в день крушения малайзийского рейса девушка услышала информацию о том, кто причастен к запуску на востоке Украины ракеты “Бук”, сбившей самолет.

Паре начали поступать угрозы от ФСБ России, поэтому они решили уехать в Нидерланды и попросить там об убежище. Спустя два года после приезда они передали известные им данные следователям, расследующим крушение MH17, сообщает издание.

Контекст:

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса “Бук” с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что “Бук” прибыл на Донбасс из Курской области, где базируется 53-я зенитная ракетная бригада вооруженных сил РФ.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: Гиркин (Стрелков), Дубинский (Хмурый), Пулатов (Гюрза) и Харченко (Крот). Дело рассматривает суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов.

8 декабря 2021 года в Нидерландах возобновились основные слушания по делу MH17.

21 декабря прокурор Манон Риддербекс заявила, что следствие не обнаружило на месте крушения самолета следов другого оружия, кроме “Бука”.

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