Большинство украинцев в энергокризисе обвиняют Зеленского и его власть – опрос

7% опрошенных обвиняют местные власти, 23% – кризисную ситуацию на мировых рынках энергии и газа.

Восстановление поставок электроэнергии из Беларуси 45% респондентов считают “результатом дилетантизма власти, которые не подготовили Украину к отопительному сезону и должны быть наказаны”, еще 14% – недопустимым шагом и предательством национальных интересов, а 32% – вынужденным шагом.

Инфографика: razumkov.org.ua

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 24 ноября по 1 декабря 2021 методом интервью “лицом к лицу” по месту жительства респондентов. Было опрошено 2005 человек в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Контекст:

26 мая Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, приняла решение закрыть импорт электроэнергии из России и Беларуси на четыре месяца – до 1 октября. В сентябре запрет был продлен на месяц – до 1 ноября.

С 6 ноября коммерческие поставки электроэнергии из Беларуси возобновились. Как отметило агентство LIGA.net, в основном импорт осуществляется в течение 23 или 24 часов в сутки, то есть бывают перерывы в поставках в течение часа. В ноябре этот импорт на несколько дней приостанавливался.

Президент Украины Владимир Зеленский 26 ноября в ходе пресс-марафона заявил, что поставки электричества из Беларуси являются вынужденными. “А если у нас не хватает электричества, нужно импортировать его. Вы тут же показываете: “Нельзя импортировать электричество из Беларуси”. Как нельзя? А если будет не хватать на какой-то город? Как нельзя? А как по-другому? Уголь с РФ не идет. Что должно делать государство?” – сказал Зеленский.

В Национальной энергетической компании “Укрэнерго” напомнили, что она не осуществляет импорт или экспорт электроэнергии, а лишь предоставляет техническую возможность для этого. Электроэнергию импортируют и экспортируют исключительно импортеры/трейдеры в соответствии с заключенными ими коммерческими договорами.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

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