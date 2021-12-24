 

Большинство украинцев в энергокризисе обвиняют Зеленского и его власть – опрос

24.12.2021, 15:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

7% опрошенных обвиняют местные власти, 23% – кризисную ситуацию на мировых рынках энергии и газа.

Восстановление поставок электроэнергии из Беларуси 45% респондентов считают “результатом дилетантизма власти, которые не подготовили Украину к отопительному сезону и должны быть наказаны”, еще 14% – недопустимым шагом и предательством национальных интересов, а 32% – вынужденным шагом.

Инфографика: razumkov.org.ua

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 24 ноября по 1 декабря 2021 методом интервью “лицом к лицу” по месту жительства респондентов. Было опрошено 2005 человек в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Контекст:

26 мая Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, приняла решение закрыть импорт электроэнергии из России и Беларуси на четыре месяца – до 1 октября. В сентябре запрет был продлен на месяц – до 1 ноября.

С 6 ноября коммерческие поставки электроэнергии из Беларуси возобновились. Как отметило агентство LIGA.net, в основном импорт осуществляется в течение 23 или 24 часов в сутки, то есть бывают перерывы в поставках в течение часа. В ноябре этот импорт на несколько дней приостанавливался.

Президент Украины Владимир Зеленский 26 ноября в ходе пресс-марафона заявил, что поставки электричества из Беларуси являются вынужденными. “А если у нас не хватает электричества, нужно импортировать его. Вы тут же показываете: “Нельзя импортировать электричество из Беларуси”. Как нельзя? А если будет не хватать на какой-то город? Как нельзя? А как по-другому? Уголь с РФ не идет. Что должно делать государство?” – сказал Зеленский.

В Национальной энергетической компании “Укрэнерго” напомнили, что она не осуществляет импорт или экспорт электроэнергии, а лишь предоставляет техническую возможность для этого. Электроэнергию импортируют и экспортируют исключительно импортеры/трейдеры в соответствии с заключенными ими коммерческими договорами.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.07 / В Германии проведут специальный концерт, чтобы понять, как защитить массовые мероприятия от коронавируса

10.11 / Алиев объявил о возвращении Азербайджану трех районов вокруг Карабаха

01.12 / Ким Чен Ын и его семья привились от COVID-19 экспериментальной китайской вакциной

12.11 / Стоимость биткоина превысила отметку в 16 тыс. долларов впервые с 2018 года

26.09 / В матче Украинской хоккейной лиги произошел скандал – темнокожему показали процесс поедания банана. Видео

26.07 / Самолет Москва – Улан-Удэ вынужденно сел в Иркутске из-за курильщика

12.12 / Всероссийский правовой диктант прошел в онлайн-режиме в Москве

16.05 / Российские оккупанты стреляли в направлении Катериновки из огнеметов – штаб ООС

18.08 / “Не хочу, чтобы ты менялась”. Кошевой трогательно поздравил “свою Ксению Павловну” с 37-летием

21.03 / Facebook разработал браслет дополненной реальности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика