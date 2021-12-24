Европа стремительно вводит новые ограничения из-за распространения «омикрона»

Правительства европейских стран снова начинают вводить ограничительные меры, столкнувшись со стремительным распространением нового штамма коронавируса «омикрон», пишет Le Monde. В ход идут как методы, использовавшиеся во времена первых волн, так и новые возможности — в первую очередь, вакцинация, отмечает газета. Однако эти стратегии на местах сталкиваются с сильным противодействием населения, а в некоторых странах политические соображения берут верх над ситуацией в области здравоохранения, подчёркивает издание.



Reuters

Столкнувшись со стремительным ростом числа случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса во всём мире, правительства начинают снова вводить меры противодействия инфекции, уже испытанные во время прошлых волн эпидемии: комендантский час, закрытие границ, массовое тестирование, — но также полагаются на новые достижения, в том числе вакцинацию, пишет Le Monde. Всё больше стран задаются вопросом о том, следует ли сделать прививку обязательной, распространить её на детей, или упоминают о четвёртой дозе. Однако эти стратегии на местах сталкиваются с сильным противодействием населения, а в некоторых странах политические соображения берут верх над ситуацией в области здравоохранения, отмечает газета.

В последние дни жители некоторых стран вновь столкнулись с ограничениями на передвижение и собрания, в других власти сделали ставку на доступность тестов или возвращение обязательного масочного режима. Во многих странах ситуация в больницах также становится более напряжённой, пишет издание.

Так обстоит дело в Испании, где правительство объявило о намерении мобилизовать вышедших на пенсию медицинских работников и сделать обязательным ношение масок на открытом воздухе. После надежд на избавление от новой волны, благодаря успеху вакцинации (85% людей старше 70 лет уже получили третью дозу), страна действительно переживает невиданный уровень заражений (более 60 тыс. ежедневных случаев заболевания по состоянию на 22 декабря). При этом на вариант «омикрон» приходится почти 50% положительных ПЦР-тестов. Правительство также сосредоточило стратегию на вакцинации детей в возрасте от 5 до 12 лет, которая началась 15 декабря, и на введении третьей дозы вакцины взрослым. Каталония объявила о закрытии дискотек, возобновлении контроля температуры в ресторанах, барах, театрах, магазинах и введении комендантского часа с 1 до 6 часов утра.

Несмотря на небольшое сокращение числа госпитализаций, правительство Нидерландов оправдывает сохранение жёстких ограничений до середины января 2022 года заботой об отделениях интенсивной терапии, где количество коек считается недостаточным. 19 декабря власти страны распорядились о введении «квазикарантина» — закрытии непродовольственных магазинов, школ, культурных объектов, ресторанов и кафе. Но столкнувшись с противодействием значительной части населения, правительство не решается говорить о переходе от «санитарного паспорта» к «вакцинному» или о введении обязательной вакцинации.

В Бельгии политические партии по-прежнему расходятся в этом вопросе, но все они требуют парламентских дебатов, отмечает газета. Эта же дискуссия волнует Германию. В стране, где только 70% населения получили две дозы вакцины, в январе бундестаг обсудит обязательную вакцинацию для всех. Около 30 депутатов-либералов, являющихся членами парламентского большинства нового канцлера Олафа Шольца, уже объявили, что будут голосовать против. Министр здравоохранения, со своей стороны, заявил, что «четвёртая доза, несомненно, потребуется». Тем временем немецкое правительство решило «закрутить гайки» для новогодних праздников: с 28 декабря будет невозможно собраться компанией более десяти человек, все из которых должны быть переболевшими или вакцинированными. Непривитым будет разрешено пригласить не более двух гостей. При этом власти не исключают и введение нового локдауна.

Бельгийцам пока удалось избежать карантина, но в среду правительство запретило все мероприятия в помещениях начиная с воскресенья. В магазинах покупки теперь придётся делать в одиночку или вдвоём. Кафе и рестораны могут обслуживать гостей только до 23 часов. Однако правительство не ввело ограничение на количество гостей на частных вечеринках, как того требовали эксперты в области здравоохранения. Власти делают ставку на ответственное отношение населения и призывают граждан получить «бустер».

По словам премьер-министра Антониу Кошты, в Португалии Рождество тоже «пока не будет нормальным». Потрясённое разрушениями первой волны, правительство самой вакцинированной страны Европы ввело дополнительные ограничения: обязательное ношение масок в помещении, тестирование участников на крупных мероприятиях, закрытие ночных клубов и баров в праздничный сезон. Дистанционная работа снова становится обязательной с 25 декабря до 10 января, а дети вернутся в школу с опозданием на неделю.

В Греции также отменяются большие новогодние собрания, а ношение маски становится обязательным на открытом воздухе. К Новому году гражданам будут доступны бесплатные тесты для самостоятельной диагностики. В канун Нового года потребуется сдать анализы на антиген коронавируса для посещения ресторанов, ночных клубов и любых закрытых помещений — в том числе вакцинированным посетителям. Несмотря на то что только 64% из 10,6 миллионов человек получили по крайней мере две дозы вакцины, а в больницах ситуация довольно напряжённая – 92,9% коек для пациентов с COVID-19 в отделении интенсивной терапии заняты — правительство исключает всеобщий карантин.

Не так обстоит дело в Австрии, которая уже показала себя этой осенью, приняв самые строгие меры предосторожности в Европе, отмечает Le Monde. Едва выйдя из трёхнедельного локдауна в ноябре, страна уже снова говорит о введении карантина после праздников.

В Северной Европе также вступают в силу новые ограничения. Ситуация в больницах беспокоит датские власти настолько, что министр здравоохранения объявил в среду о сотрудничестве между частным и государственным секторами для мобилизации максимальных ресурсов и госпитализации пациентов. С 1 января в стране с населением 5,8 миллионов человек будет доступно 65 миллионов тестов для самостоятельной диагностики. Правительство также ожидает увеличения количества лабораторных анализов. Поражённая стремительным распространением «омикрона» страна вместе с Норвегией первой отреагировала на это, объявив о закрытии культурных и спортивных площадок.

Италия также рассматривает возможность введения ограничений, в основном для невакцинированных (менее 10% взрослого населения). По словам главы правительства Марио Драги, возможность распространения обязательной вакцинации на большинство видов профессиональной деятельности будет «быстро рассмотрена, если число заражений продолжит расти». Возвращение обязанности носить маску на открытом воздухе кажется само собой разумеющимся. Накануне праздников многие мэры выбрали осторожность, отменив, не без колебаний, большие собрания. В Бари в канун Нового года вечеринки будут разрешены, но танцевать будет запрещено.

«По соображениям скорее политическим, чем медицинским», премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил во вторник, что его правительство не будет вводить дополнительные ограничения «до Рождества», несмотря на рост заражений «невиданными темпами». В среду число ежедневно выявляемых случаев достигло беспрецедентного уровня в 106 122 человека. Британское агентство безопасности здравоохранения зарегистрировало 195 человек, госпитализированных в результате заражения «омикроном», а также 18 человек, умерших от болезни.

Центральная и Восточная Европа, в свою очередь, пока не сильно затронута новым штаммом. Регион всё ещё восстанавливается после четвёртой волны, которая привела к гибели тысяч людей из-за более низкого уровня вакцинации, чем в среднем по Европе, пишет издание. Давление на больницы резко снизилось в последние недели, и атмосфера в обществе ещё не позволяет принимать новые ограничительные меры. Новый премьер-министр Чехии, консерватор Петр Фиала даже решил отменить режим чрезвычайного положения, отложив возможные новые ограничения, связанные с новым штаммом, на потом. Премьер-министр Венгрии — националист Виктор Орбан также преуменьшает значение угрозы. «Третья вакцина хорошо работает против «омикрона», я совершенно уверен, что этого будет достаточно», — заявил он во вторник. Как напоминает газета, в этом регионе обязательная вакцинация остаётся табу и исключается большинством правительств.

В России, где в среду было зарегистрировано 25 тыс. новых случаев заболевания и 1020 смертей, уровень заражений начинает незначительно снижаться после «бесконечной» четвёртой волны, гораздо более разрушительной, чем предыдущие. Вариант «омикрон» только начинает появляться здесь: зарегистрирован 41 случай. Власти, тем временем, похоже придерживаются пассивного подхода и не вводят новых ограничений, столкнувшись с недовольством населения, подчёркивает газета.