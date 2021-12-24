 

Посол ФРГ на Украине считает российское вторжение маловероятным

24.12.2021, 15:36, Новости дня
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Посол Германии на Украине Анка Фельдгузен назвала гипотетическое вторжение РФ на Украину маловероятным, пишет N-TV. Фельдгузен отметила, что в последние недели не было зафиксировано значительного наращивания российских войск на границе с Украиной.


Reuters

Посол ФРГ на Украине Анка Фельдгузен считает, что вторжение российских войск на украинскую территорию маловероятно, пишет N-TV. По мнению Фельдгузен, чёткая позиция европейских политиков и заблаговременная координация действий стали верными сигналами в адрес Москвы.

«В последние недели не было зафиксировано значительного наращивания войск на границе РФ с Украиной. В этой связи я считаю, что вероятность российского вторжения низкая», — приводит издание слова посла. При этом Фельдгузен отметила, что воспринимает всю ситуацию и поведение РФ очень серьёзно.

Фельдгузен подчеркнула, что в подобной ситуации необходимы «спокойствие и благоразумие, а также внимательность», пишет N-TV. Она также отметила, что поведение немецкого правительства в данной ситуации является правильным. Между тем, посол РФ в ЕС Владимир Чижов заявил, что Москва не собирается начинать вторжение на Украину, отмечает издание.



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