 

Новая модель АвтоВАЗа может получить название LADA AURA

24.12.2021, 15:19, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

АвтоВАЗом было запатентовано новое название, которое звучит как «Lada Aura».
В декабре, 7 числа, в базе Роспатента возник соответствующий товарный знак. Исходя из описания, у него есть все шансы закрепиться за свежей моделью автомобиля Lada, а также автомобильным зарядным устройством, автоаксессуарами, запчастями и игрушками.

Известно, что заявление о регистрации знака подавалось в прошлом ноябре, и действовать исключительные права на его использование у АвтоВАЗа будут до ноября 2030 года. Тем не менее гарантий на то, что данный товарный знак будет использоваться, нет.

В настоящий момент тольяттинский автомобильный производитель выполняет поиск подходящего названия для собственных моделей. В минувшем году компанией был проведён конкурс среди жителей, условием которого было создать новые наименования для последующих моделей АвтоВАЗа. Среди правил значились несколько пунктов: ассоциативная связь с Россией; звучное сочетание со словом «LADA»; понятное ударение; простота написания и чтения кириллицей, а также латиницей. Кроме того, название должно было состоять из 2-3 слогов и заканчиваться на букву «А».

Варианты, предложенные членами состязания, которые ещё не были зарегистрированы в Роспатенте: ONEGA, ALTA, SLAVA, LIKA/ЛИКА.

Среди подтверждённых Роспатентом названий в этому году у АвтоВАЗа приоритет на NIVA, ENJOY, LADA ISKRA, ISKRA, AURA, LADA AURA, AVIRA и LADA ENJOY.

Источник: oboz.info



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.05 / Тарасова вышла замуж за Крайнова через неделю из-за предсказания гадалки

07.10 / Мнение: Роскомнадзор грозит Фейсбуку, лихачи против средней скорости и польза матерных слов

24.12 / История отечественных снегоходов

20.04 / Студентка обвинила юмориста Александра Морозова в изнасиловании и жестоком избиении

15.04 / Детский сад в форме сердца появится в Хорошево-Мневниках

09.11 / Мнение: Россия смогла возродить из пепла собственное судостроение

18.05 / 20 смешных происшествий с волосами, доказавших, что на парикмахере лучше не экономить

15.07 / Пешеходный переход через МЦД-1 на улице Яблочкова реконструируют и продлят

28.10 / Мнение: КНР кидает спасательный круг Турции

24.10 / Скандалы: Анастасия Шульженко VS Наташа Королева

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика