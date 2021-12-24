Новая модель АвтоВАЗа может получить название LADA AURA

АвтоВАЗом было запатентовано новое название, которое звучит как «Lada Aura».

В декабре, 7 числа, в базе Роспатента возник соответствующий товарный знак. Исходя из описания, у него есть все шансы закрепиться за свежей моделью автомобиля Lada, а также автомобильным зарядным устройством, автоаксессуарами, запчастями и игрушками.

Известно, что заявление о регистрации знака подавалось в прошлом ноябре, и действовать исключительные права на его использование у АвтоВАЗа будут до ноября 2030 года. Тем не менее гарантий на то, что данный товарный знак будет использоваться, нет.

В настоящий момент тольяттинский автомобильный производитель выполняет поиск подходящего названия для собственных моделей. В минувшем году компанией был проведён конкурс среди жителей, условием которого было создать новые наименования для последующих моделей АвтоВАЗа. Среди правил значились несколько пунктов: ассоциативная связь с Россией; звучное сочетание со словом «LADA»; понятное ударение; простота написания и чтения кириллицей, а также латиницей. Кроме того, название должно было состоять из 2-3 слогов и заканчиваться на букву «А».

Варианты, предложенные членами состязания, которые ещё не были зарегистрированы в Роспатенте: ONEGA, ALTA, SLAVA, LIKA/ЛИКА.

Среди подтверждённых Роспатентом названий в этому году у АвтоВАЗа приоритет на NIVA, ENJOY, LADA ISKRA, ISKRA, AURA, LADA AURA, AVIRA и LADA ENJOY.

Источник: oboz.info