 

Ученые: Хищники чаще болеют раком, чем травоядные

24.12.2021, 15:19, Разное
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Ученые Венгрии рассказали в журнале Nature о том, что млекопитающие, которые едят мясо, чаще умирают от рака, чем те, которые редко или никогда не ели животных.
В ходе научной работы было обнаружено, что травоядные парнокопытные животные, такие как, коровы, овцы и антилопы, предрасположены к раку меньше других млекопитающих. Самым подверженным раку оказался вид ковари – небольшое плотоядное животное, проживающее в Австралии.

Исследовательница Орсоля Винче назвала одну из причин, по которой плотоядные могут быть более склоны к раку. Дело в том, что сырое мясо может содержать вирусы, которые при попадании в организм вызывают рак.

Вывод Винче о том, что мясоядные животные более восприимчивы к раку, не означает, что люди, которые едят мясо, также подвержены большому риску, так как у них другой образ жизни и нет склонности есть сырое мясо. Все же, по ее словам, некоторые возникновения онкологии у людей связывают с потребление мяса.

Источник: fbm.ru



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