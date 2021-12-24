Стамбульский агент и чеченские киллеры: провал операции

Что стоит за эмоциональным выпадом Рамзана Кадырова в адрес турецкого президента Эрдогана. Объясняет Елена Милашина.

Рамзан Кадыров предложил президенту Эрдогану определиться. Фото: Елена Афонина / ТАСС

В среду глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале обращение к президенту Турции Реджепу Эрдогану, призвав последнего «определиться»:

«Либо Вы получаете статус государства, публично поддерживающего террористов, либо выступаете за прозрачные и честные отношения с Российской Федерацией, не меняя своих убеждений за ее спиной».

Формальным поводом для заявления Кадырова стало открытие на днях в городе Корфезе парка имени Джохара Дудаева, избранного в 1991 году первым президентом независимой Чечни (Ичкерии).

Поведение Кадырова (российского губернатора, публично угрожающего главе иностранного государства) прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он назвал заявление Кадырова «эмоциональным», но допустимым с точки зрения того, что «Рамзан Кадыров пережил несколько войн», которые, по мнению Дмитрия Пескова, развязал «террорист» Джохар Дудаев.

Исторической справедливости ради стоит все-таки пояснить, кто такой Джохар Дудаев и почему как минимум в 30 странах (включая Европу) в его честь установлены памятники и названы улицы, парки, аллеи, скверы.

В той же Турции, например, именем Джохара Дудаева названы более десяти объектов в Стамбуле, Анкаре, Бурсе, теперь вот и в Корфезе.

До недавнего времени (точнее, до того, как нашу страну охватила мания переписывать историю, как далекую, так и относительно свежую) Джохар Дудаев был «чеченской легендой», воплотившей в жизнь мечту многих чеченских юношей. Дудаев стал первым (и последним) среди чеченцев советским военным генералом. Без какого-либо блата и даже без поддержки родственников, всего через пять лет после того, как его семья вернулась из казахстанской депортации, Дудаев поступил в Тамбовское летное училище, блестяще его окончил, прошел службу в 52-м гвардейском полку (стратегическая, то есть ядерная авиация), отучился в Военно-воздушной академии им. Гагарина, дослужился до должностей: командира 1225-го тяжелого бомбардировочного авиаполка, начальника штаба 31-й авиадивизии, затем 13-й гвардейской авиадивизии; с 1987 по 1991 год был командиром стратегической 326-й Тарнопольской (Эстония) тяжелой бомбардировочной дивизии 46-й воздушной армии МО СССР — и именно в этом качестве публично критиковал советское руководство и его военизированные попытки остановить выход прибалтийских республик из состава СССР.

Собственно, именно за эту его позицию сначала в Эстонии, а потом в Литве и Латвии Дудаеву (уже после его смерти) были поставлены памятники, названы в его честь улицы и парки.

В 1991 году Дудаев активно поддерживал Бориса Ельцина в его противостоянии с Михаилом Горбачевым. Именно это противостояние стало, по сути, причиной окончательного развала СССР. Горбачев пытался переформатировать СССР в конфедерацию, Ельцин, в борьбе за собственную власть (за должность президента России), поставил на этих попытках крест, подписав в декабре 1991 года с главами Белоруссии и Украины Беловежские соглашения. Но перед этим, в августе 1990 года, сам Ельцин предложил уже автономным республикам в составе России: «Берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить». Ну, собственно, Чечня и взяла. В октябре 1991 года на волне всеобщей националистической истерии, охватившей советское пространство, на республиканском референдуме было принято решение о выходе Чечни из состава РСФСР. Первым президентом независимой Ичкерии был выбран Джохар Дудаев, который большую часть своей жизни прожил за пределами республики (он вернулся в Чечню лишь в мае 1991 года), был женат на русской, практически не владел чеченским языком. Дудаев ощущал себя неполноценным чеченцем до самой своей гибели (в 1996 году), и именно этим можно объяснить дудаевский ультранационализм. Хотя, с другой стороны, Дудаев был и до конца оставался сторонником сохранения Чечни в качестве автономной республики (вроде Украины, Грузии и проч.) в составе либо конфедеративного СССР, либо СНГ.

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Но в целом, в отличие от ингушского коллеги — советского генерала Руслана Аушева, в тот же период времени возглавившего вышедшую из Чечено-Ингушской АССР Ингушетию — Джохар Дудаев оказался не самым лучшим лидером для своего народа. Его политические действия и дипломатические заявления (по большей части истеричные, оскорбительные и контрпродуктивные) играли на руку только сторонникам военного решения российско-чеченского конфликта в окружении Ельцина.

Но чеченскую войну, жертвой которой, по словам Дмитрия Пескова, стал Рамзан Кадыров, все-таки начал не Дудаев, а Москва.

В апреле 1996 года бывший военный летчик Джохар Дудаев был убит самонаводящимися ракетами, выпущенными двумя фронтовыми бомбардировщиками Су-24. До эры исламского терроризма, охватившего весь Северный Кавказ с подачи Шамиля Басаева и преемника Дудаева — Зелимхана Яндарбиева, первый президент Ичкерии не дожил. И поэтому называть его «террористом» — исторически некорректно и даже вредно. Потому что если таковыми считать националистов и сепаратистов времен распада СССР, то тогда и первого президента РФ Бориса Ельцина тоже можно смело причислить к «террористам».

Джохар Дудаев. Фото: РИА Новости

Впрочем, если внимательно вчитаться в действительно эмоциональное (и потому страдающее отсутствием логики) заявление Рамзана Кадырова, то можно понять: парк имени Дудаева в Корфезе — это всего лишь повод. Реальное беспокойство Кадырова связано с совсем другими событиями, которые имели место в Турции в октябре и в ноябре этого года.

А именно: в октябре и в ноябре в Турции были задержаны и арестованы 6 человек (4 гражданина России, чеченцы по национальности, житель Украины и житель Узбекистана). Все они были обвинены в шпионаже и попытке заказного убийства некоего Руслана Ажиева (чеченца по национальности, гражданина России). В турецкой прессе его окрестили «лидером чеченской оппозиции», что на самом деле совершенно не соответствует действительности. Никакой «чеченской оппозиции» как сформулированной политической силы в Турции не существует, а Руслан Ажиев является одним из лидеров русскоязычных боевиков, воюющих в Сирии в составе запрещенной в РФ террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), тесно связанной с турецкой армией (см. справку «Новой»). По сути, Руслан Ажиев является агентом военной турецкой разведки. Именно его и должны были убить те шесть человек, которые были задержаны сотрудниками Национальной разведки Турции (MIT) в октябре этого года в Кемере (Анталья) и в Стамбуле.

В ноябре MIT дала утечку о признательных показаниях задержанных, из которых следует, что

заказ на убийство Ажиева они якобы получили от жителей Чечни — депутата Госдумы РФ от Чечни Адама Делимханова

и криминального авторитета, находящегося в федеральном и международном розыске по обвинению в нескольких заказных убийствах Казбека Дукузова.

Адам Делимханов и Рамзан Кадыров. Фото: РИА Новости

Фамилии Делимханова и Дукузова неоднократно упоминались в прессе в качестве имен заказчиков и организаторов убийств, совершенных в РФ и за ее пределами. Но все эти убийства можно разделить на две группы: те, где мотив убийства действительно «чеченский», и где он — «федеральный». В случае с Ажиевым конечным бенефициаром его устранения является скорее российское руководство, заинтересованное в нейтрализации русскоговорящих боевиков в Сирии. У чеченских политиков интереса убивать Ажиева не было, так как, повторю, никаким лидером «чеченской оппозиции» он не является.

Комментарий Пескова по поводу заявления Кадырова, комментарий представителя МИД РФ по поводу памятника Дудаеву в Корфезе в целом можно интерпретировать именно как косвенные подтверждения того факта, что устранение Ажиева было на самом деле коллаборацией геополитических интересов российских спецслужб и весьма эффективных, но сомнительных с точки зрения российских законов ресурсов чеченских властей по физическому устранению неугодных.

Проблема в том, что именно в этой коллаборации и кроется главная причина неудачного покушения на Ажиева. Потому что заказчики убийства явно не учли тот факт, что Национальная разведка Турции оказалась готова защищать своих агентов (которых у Турции хватает, так как она охотно предоставляет убежище оппонентам тех политических режимов, с которыми у Турции есть геополитические конфликты).

Буквально накануне задержания неудавшихся киллеров Ажиева Национальная разведка Турции провернула невероятно успешную операцию против «Моссада», накрыв целую сеть агентов (200 человек!) знаменитой израильской спецслужбы.

Национальная разведка провела блестящее расследование зверского убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги,

предотвратила покушение на иранского военного летчика Мехрада Абдарбаши, бежавшего в Турцию,

в 2019 году задержала 12 иранцев (в том числе киллера, застрелившего иранского диссидента Масуда Молави Варданжани),

неоднократно предотвращала попытки покушений на чеченских представителей запрещенной в РФ террористической организации «Имарат Кавказ».

В общем, не учитывать профессионализм Национальной разведки Турции это ошибка, чреватая провалом. Что и произошло в ситуации с Ажиевым.

Его убийство готовили люди, связанные в первую очередь с криминальным миром и, соответственно, поручившие исполнение банальным бандитам, а не профессиональным агентам.

Среди озвученных в турецкой прессе персональных данных задержанных в первую очередь привлекает внимание имя Бислана Расаева, которого источник MIT указал как «руководителя группы чеченских киллеров». Даже без признательных показаний (о вовлеченности в покушение на Ажиева Делимханова и Дукузова) это имя может вывести сначала на Магомеда Дукузова, а затем и на его брата Казбека.

Магомед Дукузов подозревался в Украине в создании организованной преступной группы, занимавшейся похищением людей и вымогательством денег (долгов).

Вымогательство с применением угроз и физического насилия — фирменная фишка чеченцев, от которой страдают предприниматели как в России, так и по всему постсоветскому пространству.

Этот род «бизнеса» напрямую ассоциируется с именем депутата Госдумы РФ Адама Делимханова, а Казбек Дукузов является криминальным авторитетом и по совместительству одним из основных подручных Делимханова, организующим подобного рода «операции» на постсоветском пространстве. (Последнее «дело» Дукузова прогремело в начале декабря и было связано со скандальным наездом на футболиста и бывшего тренера узбекского клуба «Навбахор» Андрея Канчельскиса — клуб остался должен своему тренеру огромную сумму, но платить не захотел, и в дело вступил Казбек Дукузов, угрозами пытавшийся заставить Канчельскиса согласиться на 80 000 евро отступных вместо присужденных ему ФИФА 1,6 млн евро.)

Казбек Дукузов достался Делимханову по наследству от другого чеченского авторитета, лидера Лазанской ОПГ Хож-Ахмеда Нухаева, тесно связанного с еще одним депутатом Госдумы РФ, чеченцем по национальности, Вахой Агаевым. Нухаев и Агаев были плотно завязаны еще задолго до Рамзана Кадырова и Адама Делимханова — на чеченской нефти, Туапсинском НПЗ и Новороссийском порте. Первым и, наверное, самым громким делом, в котором засветился Казбек Дукузов, стало убийство американского журналиста с русскими корнями Пола Хлебникова, заказчиком которого считается Хож-Ахмед Нухаев (именно в связи с раскрытием этого дела Нухаев бесследно исчез, некоторые считают, что он погиб вместе с чеченским боевиком Русланом Гелаевым при переходе через дагестанские горы в Грузию, но это версия сомнительная).

Нухаев был одним из серых кардиналов «Имарата Кавказ» и, наверное, самым серьезным финансистом чеченского подполья, причем именно исламистской его части — Яндарбиева, Басаева, Хаттаба, Удугова и проч. Финансировал ли боевиков Ваха Агаев, крупный российский нефтяник, долгосрочный депутат Госдумы от КПРФ и личный друг Рамзана Кадырова, неизвестно, документального следа тому нет. Но оперативная информация об этом есть, и предположить это вполне можно, так как с Нухаевым Агаев имел много общих интересов, и дестабилизация Кавказа была одним из главных интересов Нухаева. Казбек Дукузов, в свою очередь, имел тесную связь с племянником Агаева — Валидом, вместе с которым он, после оправдательного приговора, вынесенного судом присяжных по делу об убийстве Пола Хлебникова, по подложным документам бежал из РФ в Белоруссию. Валид Агаев был экстрадирован в Россию, поскольку разыскивался по другому уголовному делу, связанному с похищением предпринимателя и вымогательством у него денег. А Казбек Дукузов бежал дальше, в Дубай, где с еще двумя чеченцами совершил нападение на азербайджанского предпринимателя с целью заполучить несколько млн долларов — за что был приговорен в 2010 году к 10 годам тюрьмы.

В 2015 году РФ подала запрос о его экстрадиции, после чего его сразу отпустили. Дукузов был амнистирован и на частном самолете доставлен в Чечню, где его встретили как национального героя. С тех самых пор Дукузов, который по-прежнему числится в федеральном розыске за убийство Пола Хлебникова и как минимум еще двух человек, прекрасно живет в Урус-Мартане (у Дукузова и Агаевых — одно родовое село, Рошни-Чу Урус-Мартановского района). Не испытывает он нужды и в поддельных документах, когда по роду деятельности вынужден покидать пределы Чечни и даже России.

С документами прикрытия в Чечне дела обстоят так же, как у ФСБ и МВД РФ. То есть — отлично.

Адам Делимханов начал свое восхождение в 2003 году, когда его, младшего лейтенанта МВД РФ, сделали командиром полка Управления вневедомственной охраны при МВД Чеченской Республики по охране объектов нефтегазового комплекса (в народе это подразделение известно как «нефтеполк»).

Делимханов сменил на этой должности советского еще полковника МВД РФ Сайпудина Хасанова, абсолютно профедерального чеченского силовика. Это был как раз тот период, когда ГРУ МО РФ полностью проиграло ФСБ РФ войну за влияние, и все агенты и сотрудники ГРУ и МВД РФ (почти все — чеченцы, воевавшие в обеих чеченских кампаниях на стороне России) были заменены ближайшими людьми из личной охраны ставленника Патрушева — Ахмата Кадырова. Новых чеченских силовиков принято называть бывшими боевиками, которые перешли на сторону Кадырова‒ФСБ‒России. Но это не совсем верно.

Технически тот же Адам Делимханов (как, кстати, и глава Чечни Рамзан Кадыров) никогда не принимал участия в боевых действиях и никаких русских в своем юном возрасте, на который пришлась первая чеченская война, не убивал и даже в чеченском сопротивлении не участвовал.

Делимханов был абсолютно гражданским молодым человеком и пытался просто выжить, зарабатывая на жизнь перегоном иномарок из Польши в Чечню. Именно в качестве продавца подержанных машин он и познакомился и затем подружился с Рамзаном Кадыровым, и попал в службу безопасности (СБ) Ахмата Кадырова.

Его карьера пошла вверх именно с 2003 года, когда в его подчинении оказались 1500 бойцов нефтеполка. Именно в тот момент его родовая Джалка, до этого простое, побитое войной скромное чеченское село, превращается в хорошо охраняемую и недоступную никаким врагам и фээсбэшникам крепость. В ней находят приют, защиту и прописку совершенно разные личности: от мужа родной сестры Делимханова Майдан — Исы Джамалдиновича Мудатова, разыскиваемого по делу о нападении на больницу в Буденновске в июне 1995 года, до московских бизнесменов, которые прибегали к услугам чеченских рейдеров, от сотрудников ФСБ, активных участников рейдерских схем, до фигурантов уголовных дел, например, таких, как Руслан Геремеев.

Характер рейдерского бизнеса диктует необходимость дружить с криминальным миром, проводниками в котором для чеченской власти стали в первую очередь члены Лазанской группировки. С тех пор влияние чеченцев в криминальном мире РФ неустанно растет, как и количество воров в законе чеченской национальности, стекающихся в Чечню/Джалку со всех концов бывшей советской империи.

Этот спрут, выращенный под охранительным надзором Москвы, уже давно контролирует теневые стороны российской жизни,

он обладает огромными ресурсами, которые тому же Джохару Дудаеву, сделавшему (как и нынешние чеченские власти) ставку на чеченский криминал, даже не снились. Но использовать этот ресурс для аннигиляции неугодных российских граждан, тем более находящихся под защитой профессиональных разведок, все-таки глупо.

СПРАВКА «НОВОЙ»

Запрещенная в РФ «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, HTS) сейчас находится в процессе реструктуризации собственного аппарата безопасности. Сейчас под командованием ХТШ находятся 12 батальонов. Это около 16 тысяч бойцов. После падения ИГИЛ (организация, запрещенная в России) большинство русскоязычных джихадистов из его рядов перешли в ХТШ. А с недавней реструктуризацией ХТШ эти русскоязычные боевики вместе с другими европейскими и арабскими джихадистами перешли в другие батальоны, находящиеся под прямым контролем Турции.

Иностранные (неарабские) бойцы разделены на два батальона. Один для всех европейских бойцов, и другой — для русскоговорящих (сюда вошли узбеки, таджики, чеченцы и выходцы из других кавказских регионов).

Численность русскоговорящих боевиков — порядка 2500, включая второе поколение бойцов — детей, которые приехали с родителями в Сирию 10 лет назад. Это хорошо обученные и хорошо воспитанные фанатики.

Абдулхаким аль-Шишани (Руслан Ажиев) живет в Стамбуле более года и оттуда руководит своим батальоном «Аджнад аль-Кавказ». Турки перевезли его туда из соображений его же безопасности, потому что они получили информацию о том, что российские спецслужбы внесли его в список граждан, подлежащих устранению, и активно за ним охотятся. А турецким спецслужбам не плевать на его безопасность, потому что он является ключом к контролю над всеми русскоязычными джихадистами в сирийском Идлибе.

Русскоязычный батальон дислоцируется в горном районе Джебель-эль-Туркман на севере Сирии, прямо на границе с Турцией. Батальон входит во вторую туркменскую дивизию, которая, в свою очередь, также находится под контролем военной разведки Турции. В месте дислокации батальона есть собственный пункт пропуска на сирийско-турецкой границе, который используется для переброски боевиков и оружия из Турции в Сирию и обратно.

Русскоязычным джихадистам платят лучше, чем непосредственно сирийским боевикам, составляющим военную оппозицию Башару Асаду, они получают по 500 турецких лир в месяц в дополнение к еженедельным продуктовым пакетам, одежде, лекарствам, топливу для обогрева, а также бесплатный и беспроблемный выезд в Турцию. Большое количество русскоязычных боевиков было привлечено для участия в последнем конфликте в Нагорном Карабахе: турки предлагали большие суммы каждому, кто хотел поехать в Азербайджан.

На вооружение русскоязычных джихадистов поставлена реактивная система залпового огня Т-122 «Сакарья» турецкого производства, разработанная компанией Roketsan. Этот ракетный комплекс по своим ТТХ может накрывать огнем российские базы на сирийском побережье (Латакия) и является непосредственной угрозой для российских военных в Сирии.

Елена Милашина, обозреватель

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