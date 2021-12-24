 

Мнение: Насчет отделения Кавказа

24.12.2021, 15:14, Разное
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Нынешние националисты ведут себя по меньшей мере нестандартно – все более настойчиво требуют уменьшения территории собственной страны. Причем речь идет не о необъятной тундре западнее Магадана, где на тысячи км никто никогда не жил и не живет – а о Кавказе, который, говоря словами тов. Саахова, “наша житница, здравница и кузница”!

Феноменальная вещь: ни о какой “национально-освободительной борьбе” свободолюбивых народов Кавказа ничего не слышно – зато “освободиться” от собственных “колоний”, судя по очень многим высказываниям в ЖЖ, жаждет сама “метрополия”!

Причины в основном называются две:

во-первых, представители разных народов Кавказа якобы одинаково плохо ведут себя на территории “метрополии”, а если Кавказ отделить, то им можно будет не давать визу;

во-вторых, кавказские республики получают чересчур большие дотации из бюджета РФ, они “нахлебники”, и, отделив Кавказ, можно было бы направить эти средства, к примеру, на развитие Нечерноземья – или на строительство спортсооружений к чемпионату мира по футболу.

Обе причины для “отделения”, если вдуматься, крайне сомнительны. Сторонники отделения как панацеи любят кивать на “гнилую Европу”, в частности, Францию и Германию, которые будто бы совсем уже измучились от засилья у себя в стране соответственно арабов и турок; однако они забывают уточнить, что и арабы во Францию, и турки в Германию прибывали из ДРУГИХ стран – и, как видим, наличие у приезжих другого гражданства никак немцев и французов не спасло.

Совершенно ясно, что не спасет и нас. Проблема ведь не в наличии/отсутствии границ, а в продажности и слабости тех, кто призван охранять закон; тут какие границы ни вводи – не поможет.

Вторая причина “отделить Кавказ” звучит вообще анекдотично. Все равно как горожанин, решивший, что на даче приходится копать слишком много грядок для посадки картошки, решает от дачи избавиться. Мысль о том, что картошку, если это так напрягает, можно вообще не сажать, почему-то ему даже в голову не приходит.

Точно так же и с Кавказом. Конечно, Чечня с бюджетом в 56 млрд. руб., из которых сама республика заработала только 4 млрд., выглядит, мягко говоря, вызывающе. Однако почему бы нам для начала, вместо того чтобы требовать перекройки карты и Конституции РФ, просто не изменить всего ничего – закон о бюджете РФ? Взять да срезать дотации, если это действительно несправедливо. Для этого не нужно ни референдумов, ни склонения на свою сторону ЗакСобраний субъектов Федерации, ни даже 2/3 голосов в ГосДуме. Хватит простого большинства, 226 голосов, как при Ельцине.

Если после этого в кавказских субъектах вдруг проснется страсть к свободе – что ж, тогда и можно будет с ними об этом поговорить. Но не так, как сейчас предлагается – взять да ни с того с сего инициировать отделение. Такие резкие шаги подчеркивают слабость, а не силу (2010).

Ровно 11 лет прошло – а как сегодня написал!

Источник: Размышления вольного социолога



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