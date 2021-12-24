Степанова и Букин защитили звание чемпионов РФ в танцах на льду

Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин во второй раз став чемпионами РФ в соревнованиях танцевальных дуэтов, выиграв соревнования в Петербурге.

Степанова и Букин после ритмического танца были вторыми, за свой произвольный прокат получили 134,61 балла. В сумме дуэт набрал 223,37 балла.Второе место заняли Диана Дэвис и Глеб Смолкин (207,70), бронзовыми призерами стали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (195,75), передает РИА «Новости».

Между тем, лидировавшие после ритм-танца Виктория Синицина и Никита Кацалапов снялись с произвольного из-за травмы партнера. Тренер фигуриста Александр Жулин пояснил, что Кацалапов не смог продолжить выступления из-за обострившейся травмы спины.

Чемпионат РФ по фигурному катанию проходит с 23 по 25 декабря в Санкт-Петербурге.

Ранее финал Гран-при по фигурному катанию в Японии решили отменить из-за «омикрона».