Путин призвал защитить россиян от резких ценовых колебаний

Президент РФ Владимир Путин на встрече с членами правительства заявил, что российские власти должны делать все возможное, чтобы подавлять инфляцию и защитить граждан РФ от резких ценовых колебаний.

Путин отметил, что экономический рост нужен не как самоцель, он должен вести к повышению реальных доходов людей, этот вопрос является ключевым.

«Экономический рост, конечно же, нужен не сам по себе, не как самоцель, он должен создавать новые рабочие места, формировать современную среду для жизни по всей территории страны в наших городах и поселках, вести к повышению доходов людей, российских семей. Вопрос повышения реальных доходов граждан ключевой», – передает РИА «Новости» его слова.

Президент заявил, что роста социальных пособий недостаточно. По его словам, российские власти должны делать все, чтобы подавлять инфляцию и защищать людей от роста цен. «Показатели разнонаправленные, инфляция подросла, но подросли и реальные располагаемые доходы граждан. В первом случае, нам нужно все сделать, чтобы таргетировать инфляцию, подавлять ее, а в реалии располагаемые доходы должны расти, нужно защитить людей от резких ценовых колебаний, которые больнее всего бьют по тем, у кого небольшие доходы», – отметил он.

Путин отметил, что в 2022 году необходимо решить проблему занятости молодежи, стимулировать занятость в моногородах. «Особое внимание в наступающем году прошу уделить реализации программ занятости молодежи, а также работе с теми регионами, где вопросы безработицы стоят наиболее остро, имеют свою специфику. Вы знаете, о чем я говорю, моногорода, прежде всего. Здесь нужны специальные выверенные решения для каждого субъекта», – подчеркнул он.

Президент РФ принял участие в итоговом заседании кабинета министров.Такие встречи обычно проходят в конце декабря, как правило, президент поздравляет министров с наступающими новогодними праздниками и дает оценку их работы в уходящем году.