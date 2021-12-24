Названы самые распространенные мифы о биометрии

Сотни тысяч россиян регистрируются на портале Госуслуг, используя для идентификации свои биометрические денные. Таких пользователей могло бы быть на два порядка больше. Однако многие не верят в то, что биометрия надежна. Дело в том, что многие все еще живут в мире заблуждений, отмечает Альберт Усенко из СКБ-банка.

Кто-то пустил слух, что биометрия небезопасна. И многие в это сразу поверили. Другие рассказывают миф о то, что именно при помощи биометрии за вами будет установлена слежка. На самом деле, для этого не нужны никакие биометрические данные.

Кроме того, рассказывают о похожих лицах или отпечатках пальцев. В действительности, лица разные даже о однояйцевых близнецов. Человек этого моет не заметить, а электронный датчик разницу определит сразу.