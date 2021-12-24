 

Названы самые распространенные мифы о биометрии

24.12.2021, 15:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сотни тысяч россиян регистрируются на портале Госуслуг, используя для идентификации свои биометрические денные. Таких пользователей могло бы быть на два порядка больше. Однако многие не верят в то, что биометрия надежна. Дело в том, что многие все еще живут в мире заблуждений, отмечает Альберт Усенко из СКБ-банка.

Кто-то пустил слух, что биометрия небезопасна. И многие в это сразу поверили. Другие рассказывают миф о то, что именно при помощи биометрии за вами будет установлена слежка. На самом деле, для этого не нужны никакие биометрические данные.

Кроме того, рассказывают о похожих лицах или отпечатках пальцев. В действительности, лица разные даже о однояйцевых близнецов. Человек этого моет не заметить, а электронный датчик разницу определит сразу.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.09 / Кремль анонсировал выступление Путина на праздновании Дня города в Москве

06.04 / «Мерси, не надо» — недоверчивые парижане отказываются от прививки AstraZeneca

21.08 / СБУ выявила в Черниговской области мастерскую по изготовлению огнестрельного оружия

05.11 / В Мичигане заявили о «явно искаженных» неофициальных результатах

14.03 / Эксперт объяснил страх Великобритании перед «танковой дуэлью» с Россией

05.08 / Умер Евгений Марчук

08.08 / В Греции разбился пожарный самолет

13.10 / Эксперт: Единый онлайн-измеритель будет оценивать аудиторию ТВ и интернета по одной методике

30.06 / 92% украинцев считают, что в меню кафе и ресторанов должен быть украинский язык – опрос

27.09 / Армения объявила мобилизацию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика