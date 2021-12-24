 

В Украине незаконная рубка происходит со всеми разрешительными документами, просто они подделываются – эксперт

24.12.2021, 14:55, Новости дня
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“По поводу незаконных рубок, которые проводят сами лесхозы, их масштабы оценить вообще невозможно. Но в любом случае речь идет о миллионах и сотнях тысяч гектаров… Классический пример – это санитарная рубка здорового леса, который не требует никакой санитарной вырубки. Нарушение распространено по всей Украине. Это незаконная рубка, она происходит со всеми разрешительными документами, просто они подделываются, – отметил он. – Насколько это прибыльный бизнес? Конечно, прибыльный, потому что, в отличие от многих других видов деятельности, лес он уже есть сейчас, туда можно зайти и прямо сейчас получать прибыль и да, это очень прибыльно”.

ВИДЕОВидео: АКТУАЛЬНО / YouTube
Контекст:

В ноябре 2020 года в ООН заявляли, что из-за незаконной вырубки лесов и браконьерства флора и фауна Карпат оказались под угрозой.

Фотографии мест вырубки лесов в украинской части Карпат еще летом 2016 года публиковал на тот момент генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Глава Специализированной экологической прокуратуры Алексей Мельник сообщил в июле 2021 года, что факты незаконных вырубок не прекращаются. По данным главы ведомства, в 2020 году в суд направлены 85 обвинительных актов по уголовным производствам, открытым по ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины. В 2021 году таких обвинительных актов на момент интервью было передано уже 86.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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