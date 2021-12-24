“Это не про нас ни разу”. Жена министра Федорова рассказала, как фотограф заставлял их целоваться на камеру и показала, что из этого вышло

“Несколько съёмок случилось с нами в декабре. Фотограф попросил Мишу романтично поцеловать мою прядь волос, на второй сказала мне прильнуть к мужу, как хрупкая муза. А что мы? Оба раза дико смеялись, ведь, на самом деле, это не про нас ни разу. И в этом наша сила. Мы – гремучая смесь дополняющих друг друга двух родственных противоположностей”, – написала жена министра.

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Публикация от Анастасия Федорова (@fedorova.an)

Контекст:

Михаил и Анастасия Федоровы живут в браке с 2015 года. Они оба родом из Запорожья. Жена вице-премьер-министра окончила факультет иностранной филологии Запорожского национального университета.

После переезда семьи в Киев супруга Федорова в 2021 году основала бренд женской одежды Cover Apparel.

У пары есть дочь Мария (2017).

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