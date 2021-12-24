Буйных в полицию, остальным маски и дистанция — предпразничный поток пассажиров осложнил работу аэропортов США

В преддверии праздников в американских аэропортах резко усилился поток пассажиров, что иногда приводит к конфликтам, для урегулирования которых приходится привлекать полицию, передаёт NBC. Кроме того, из-за непростой ситуации с «омикроном» многие люди ощущают определённую нервозность. Американские власти, между тем, настаивают на том, что для пассажиров лучший способ защитить себя в перегруженных аэропортах — соблюдать социальную дистанцию и носить маску.

Сегодня аэропорты забиты пассажирами, которые на праздники отправляются в поездки, а временами им приходится разбираться с буйными пассажирами. В международном аэропорту Майами два человека были арестованы, после того как в одном из терминалов возникла драка.

На видеозаписи, сделанной на мобильный телефон, видно, как группа людей окружает офицера, который достаёт своё оружие. Как заявляют официальные лица, полиция прибыла в зону вылета, после того как один из мужчин помешал сотруднику аэропорта вести автокар, а затем сел в машину и сломал ключ от неё.

Когда прибыла полиция, двум пассажирам были предъявлены обвинения в нанесении побоев. Директор аэропорта заявил, что приток пассажиров привёл к участившимся случаям плохого поведения. Однако, агрессивные пассажиры, будьте осторожны! Для вас дело может закончиться наручниками и внушительным штрафом, а, возможно, даже запретом на перелёты.

КВИНСИ ДЖЕНЬЮАРИ, пассажир: Мы рады, что у нас есть возможность путешествовать, но сейчас загруженность гораздо выше, поэтому путешествовать гораздо сложнее.

В Атланте в самом загруженном аэропорту страны день проходит спокойнее. Резкий рост случаев «омикрона» никак не отразился на ажиотаже с поездками людей на праздники.

Администрация транспортной безопасности пишет о том, что с пятницы свои перелёты совершили приблизительно восемь миллионов человек.

АНАНД СВАМИНАТХАН, врач неотложной помощи: Если говорить о передаваемости, то это самый заразный из всех вариантов, которые мы видели. Действительно довольно примечательно, что неделю назад у нас 10 или 13 процентов случаев были вызваны «омикроном», а сейчас мы, вероятно, уже преодолеваем отметку в 80 процентов.

Чиновники из сферы здравоохранения настаивают на том, что для пассажиров лучший способ защитить себя в перегруженных аэропортах — соблюдать социальную дистанцию и носить маску.

ДАФНИ ПАУЭЛЛ, пассажирка: Я в восторге. Это моя первая поездка за время пандемии. Так что мы просто читаем все рекомендации, которые компания Delta опубликовала в сети. Они говорят, что всё проходит санитарную обработку, везде чистота. А в аэропорту нет ощущения того, что он сейчас чересчур перегружен. Так что пока всё идёт довольно хорошо.

Всплеск путешествий наблюдается не только в авиаперевозках. Американская автомобильная ассоциация прогнозирует, что в период с 23 декабря по 2 января поездки совершат как минимум 100 миллионов человек, то есть на 34 процента больше, чем в прошлом году.

А это означает, что благодаря совместным усилиям множества семей эта неделя может стать самой загруженной в плане путешествий за последние два года. Если в прошлом году семьям рекомендовали не собираться вместе, то, по словам официальных лиц, в этом году дела обстоят иначе. При условии, конечно, что вы прошли вакцинацию и ревакцинацию.

АНАНД СВАМИНАТХАН: Если вы собираетесь вместе со своей семьёй, то в идеале все перед этим должны сдать тесты и эти семейные встречи должны быть небольшими или проходить вне дома. Но в помещении я бы не стал устраивать встречи с теми, кто не вакцинирован, хотя годен для вакцинации.

Со мной на связи из Атланты Эллисон Барбер. Эллисон, что пассажиры рассказали вам: всем ли удобно сейчас путешествовать?

ЭЛЛИСОН БАРБЕР, корреспондент NBC: Знаете, многие говорили нам, что они чувствуют себя в своего рода серой зоне. Они ощущают некоторую нервозность, а временами поездки в это время вызывают у них определённый стресс. Ведь они видят, какие сейчас показатели. Им известно, что в городах сейчас наблюдается всплеск. Однако в то же самое время они говорят нам, что пытаются доверять сетям безопасности, которые их окружают: от вакцин до масок и более качественных систем вентиляции в самолётах.

Дата выхода в эфир 22 декабря 2021 года.