 

Метеозависимых людей предупредили о резких перепадах давления в Москве и Подмосковье

24.12.2021, 14:38, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В ближайшие выходные в Москве и Московской области ожидаются резкие перепады атмосферного давления, которые будут сопровождаться штормовым ветром и обильными осадками. Об этом жителей столичного региона предупредил ведущий специалист центра погоды “Фобос” Евгений Тишковец.

По данным метеоролога, в субботу в Москве и Подмосковье начнется сильная метель, которая обрушит на регион сразу 10% месячной нормы осадков – около шести миллиметров. При этом ветер разгонится до штормовых значений в 17 метров в секунду. Кроме того, в полдень атмосферное давление упадет ниже нормы – до 725 миллиметров ртутного столба и сразу же перейдет к быстрому росту, что может плохо сказаться на самочувствии метеозависимых людей. Тишковец напомнил, что такое явление специалисты называют “барической пилой”, сообщают “Вести Подмосковья”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.03 / Яков Кедми указал на несостоятельность американского прогноза о скором распаде России

20.12 / Мнение: Переделывая блокбастер: Бетмены, Пауки и тень старины Арни

09.10 / Доктор дал советы по сохранению здоровья в плохую погоду

03.11 / Трамп обратится за помощью к консультантам из ЦИК Белоруссии для обеспечения процедуры прозрачности выборов

28.11 / Лукашенко посетил «красную зону» больницы и пообщался с пациентами

28.04 / Мнение: Список недружественных стран

09.02 / Жириновский раскритиковал Зеленского за слова о российской вакцине: Глупость

26.12 / Мнение: Почему прозрачность лучше тендеров

24.02 / Ясновидящая Абрамович допустила, что Алла Пугачева одарена силой свыше

12.09 / Как сделать из дерева настенный стеллаж для цветов. Он прекрасно смотрится на крыльце, балконе или в комнате

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика