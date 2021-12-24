Метеозависимых людей предупредили о резких перепадах давления в Москве и Подмосковье

В ближайшие выходные в Москве и Московской области ожидаются резкие перепады атмосферного давления, которые будут сопровождаться штормовым ветром и обильными осадками. Об этом жителей столичного региона предупредил ведущий специалист центра погоды “Фобос” Евгений Тишковец.

По данным метеоролога, в субботу в Москве и Подмосковье начнется сильная метель, которая обрушит на регион сразу 10% месячной нормы осадков – около шести миллиметров. При этом ветер разгонится до штормовых значений в 17 метров в секунду. Кроме того, в полдень атмосферное давление упадет ниже нормы – до 725 миллиметров ртутного столба и сразу же перейдет к быстрому росту, что может плохо сказаться на самочувствии метеозависимых людей. Тишковец напомнил, что такое явление специалисты называют “барической пилой”, сообщают “Вести Подмосковья”.