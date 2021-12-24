Агата Муцениеце считает несправедливыми некоторые оценки в финале шоу «Ледниковый период»

Бывшая жена Павла Прилучного, известная актриса Агата Муцениеце со своим партнером на льду, фигуристом Александром Энбертом полюбились зрителям телевизионного шоу ”Ледниковый период” своей яркостью. Но актриса считает, что жюри неправильно оценило некоторых фигуристов.

Сама Агата Муцениеце со своим партнером в восторге от работы, а также восхищаются остальными участниками шоу. Они считают, что залог хороших баллов от жюри – это искренняя радость от своего выступления, трудолюбие и положительные эмоции, которые они передают зрителям. Для фигуриста и актрисы высокие оценки не были основной целью. Они стремились получить взаимообмен любовью и энергией со зрителями.

Пара финалистов считает, что несправедливо занижены были оценки у фигуристов Дани Милохина и Евгении Медведевой. По мнению Агаты Муцениеце, они заслуживали победы больше других.

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Источник: lisa.ru