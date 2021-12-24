 

Дима Билан отпраздновал 40-летие и рассказал, почему сменил имя

24.12.2021, 14:34, Разное
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Отпраздновал свое 40-летие суперзвезда российского шоу-бизнеса, Дима Билан. Родился известный певец и киноактер 24 декабря в поселке Московский, в Карачаево-Черкесской АО. Настоящее имя Димы Билана – Виктор Николаевич Белан.
В 2008 году свой творческий псевдоним Виктор Белан документально принял как свои имя и фамилию. Дима Билан утверждает, что никогда не стеснялся имени Виктор и даже использовал его, чтобы выпускать синглы.

Известность певцу принесло выступление в 2002 году на фестивале “Новая волна” в Юрмале, а в частности песня “Я ночной хулиган”. За время своей карьеры певец был удостоен многочисленных премий и наград как в Российской Федерации, так и за рубежом. В 2005 году Билан принимал участие в отборе на “Евровидение”, но занял второе место.

Сейчас певец продолжает свою творческую карьеру, а также занял кресло судьи в известной телевизионной передаче “Голос”, где оценивает песенный талант молодых исполнителей.

Источник: dni24.com



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