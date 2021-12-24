Мнение: Тепляковы среди нас

Что общего между Ландау, Тёмой и Охлобыстиным

Итак, опупея «Алиса Теплякова в стране чудес на психфаке МГУ» вроде как движется к своему закономерному концу: наступает зимняя сессия, карета превращается в тыкву, а сама Алиса проходит свои первые в жизни (!) университетские экзамены, которые должны для нее оказаться заодно и последними (напомним, что в вуз она была зачислена по результатам ЕГЭ, которые, впрочем, были отнюдь не выдающимися, и на факультет девочку зачислили на платной основе, а кто за ее учебу, собственно, платит – остается загадкой).

Алисе Тепляковой – 9 лет. Ее б так и отчислили, тихо-мирно – но в бой вступил папа-Тепляков. Причем «в бой» в прямом смысле – все, наверно, видели кадры его схватки с охранником и 70-летним замдекана на знаменитой лестнице в здании факультета психологии МГУ на Моховой. Он пытался прорваться к аудитории, в которой целая комиссия несколько часов (!) принимала экзамен досрочно у его малолетнего ребенка – но его не пускали.

Папу в итоге скрутили и сдали в полицию, а дочурке поставили «неуд».

Семья в стиле совка

Вообще, если начинать копать всю эту историю – там открываются бездны. Начать хотя бы с семьи Тепляковых: чрезвычайно нетипичная для нашего времени. Семья полная – отец и мать, оба с высшим образованием, у них 7 (семь!) детей; при этом оба нигде не работают. Естественный вопрос – на что они живут? Оказывается, отец-Тепляков сумел изучить московское и федеральное законодательство о поддержке многодетных семей, собрать все льготы и пособия, на которые горазд щедрый московский бюджет – и хвастает, что «на круг» они как родители получают всех пособий на 200 тысяч рублей. При этом живут они вдевятером (!) в… однокомнатной квартире в Москве. В Зюзино, если точнее.

«Многодетные родители отдают все силы и время на воспитание семерых вундеркиндов: Тепляковы уже много лет не работают в обычном смысле этого слова. Евгений неоднократно рассказывал, что его основная деятельность — воспитатель и учитель домашней школы».

Кто-то скажет, что 200 тыс. в месяц на семерых детей – все равно не густо; на это Тепляковы отвечают, что воспитывают детей в спартанском духе, без излишеств.

«Семья не посещает рестораны, кафе и места общепита, еду всегда готовят дома сами. При этом выбирают только выгодные продукты. Фрукты на столе появляются в особые дни, а вместо них Тепляковы отдают предпочтение фруктовым пюре — их многодетным семьям выдают бесплатно. Для питания семейство выбирает преимущественно свинину, пельмени категории Б, сосиски, макароны, рис, картошку, хлеб. На еду семья из 9 человек тратит меньше 20 тысяч в месяц».

Охренеть. Можно было бы сказать, что «наверно, только так и можно», имея семерых по лавкам – но отец-Тепляков как-то похвастался, что из получаемых 200 тыс. в месяц он умудряется чуть ли не половину откладывать! «…тратят они, по словам Евгения, чуть больше половины от всей суммы».

Может, из этих сумм сам Евгений оплачивает учебу Алисы в МГУ?!

«За аренду жилья, коммунальные услуги и еду Тепляковы платят в два раза меньше, чем во время жизни в Китае. Проезд на общественном транспорте у всех бесплатный, а о такси или покупке личного автомобиля в этой семье даже не думают… Непродуктовые расходы Тепляковым обходятся около 10 тысяч рублей в месяц. На бытовую химию уходит всего 300 рублей, а наиболее затратным пунктом оказалась закупка памперсов — 1800 рублей ежемесячно. А с одеждой всё еще проще: родители гениев стараются закупаться оптом. Причем на бренды, материал и цвет изделий им всё равно — главное комфорт и стоимость».

Некоторые ужасаются – а я вот представил, как живет семья Тепляковых, и внезапно… захлестнула мутная волна ностальгии. Это ведь все для нас, обломков совка, еще его помнящих и заставших – до боли знакомо! По сути, если разобраться – Тепляковы живут сейчас, в 20-х 21 века, примерно так, как жили все в совке примерно 70-80-х! Ну а чего?

С одеждой в совке тоже особо выбора не было – брали что дают, не выпендривались, на «бренды» (которых не было) тоже внимания не обращали. «Бытовая химия»? Так ее, почитай, тоже не было, а на какую-нибудь соду и хозяйственное мыло тоже тратили копейки. Общественный транспорт в совке был почти бесплатный – 5 копеек, проездной – рубль. За квартиру квартплата – по нынешним меркам минимальная.

И вот этот рацион: «свинина, пельмени категории Б, сосиски, макароны, рис, картошка, хлеб». В нем разве что свинина смотрится немного чужеродно – в совке свининка была полуделикатес, за ней еще надо было побегать, скорее на ее месте у совка должна была быть курятина (причем отнюдь не бройлерная). А так – все один в один! И из фруктов в совке круглогодично были разве что яблоки, так что и тут все совпадает, особенно учитывая, что никаких, естественно, «фруктовых пюре» в совке не выдавали, тем паче – бесплатно.

На такси в совке тоже особо не ездили (его еще поди поймай!), по кафе и ресторанам тоже не особо шлялись (в них еще попади), о собственном авто в большинстве семей тоже и не мечтали, жить на минимальной площади друг у друга на головах – тоже не вопрос.

Получается, что Тепляковы попросту воссоздали для себя и для своих детей ТИПОВОЙ быт советских семей 80-х; очень интересный эксперимент! Сейчас только соблазнов намного больше – оттого и вызывает их образ жизни у многих, особенно тех, кто совок не застал (но представляет его в самых розовых тонах по рассказам родителей) – содрогание. А ведь живут Тепляковы как раз так, дорогие мои маленькие друзья, как раз так, как ваши дiды жили! А то и получше (фруктовое пюре!)

Вот только – один неприятный момент: может, случайность, но практически на всех фото «семьи Тепляковых», которые я видел – дети никогда не улыбаются. По виду – это какая-то «семья старообрядцев». Взгляды у детей тяжелые, сами они какие-то прибитые. Мама у них – стертая, «никакая». На кого-то всё похоже… Я вспоминал, с кем у меня это семейство ассоциируется… ну конечно – такие же примерно фото загнанных детей всегда было на фотках семьи Германа Стерлигова!

Отцы-деспоты

Вот только – зачем отец-Тепляков свою дочь в МГУ попер в столь нежном возрасте? Он сумасшедший?

Скорее всего – да. И в этой истории явно прослеживается его какой-то глубокий родительский комплекс. Дело ведь в том, что Тепляков… сам закончил психфак МГУ! В том, что он отправил туда 9-летнюю дочь, явно прослеживается какая-то инфантильная месть: «Я вам, суки, докажу, что всё, чему вы учите – фигня! Нет у вас никакой премудрости! Весь тот бред, которым вы МЕНЯ пичкали – девятилетний ребенок может выучить! И не за 5 гребаных лет – а всего за два!» (писали, что папа постоянно требовал от психфака, чтобы они учили его дочь по «его методике», которая предполагала, что весь курс обучения можно пройти не за 5 лет, а за 2 года).

То есть – месть и что-то кому-то доказать. Девочка в данном случае – инструмент мести. На самом деле история стара как мир: это ж масса таких папаш, которые самоутверждаются, буквально «дрессируя» своих дочерей (почему-то именно дочерей – старик Фрейд со своим «комплексом Электры» все-таки был прав). Есть и успешные примеры (если их так можно назвать): например, отец сестер Уильямс в большом теннисе, или отец сестер Полгар в шахматах. Первый – американец, второй – венгр, теперь у нас есть Тепляков – русский.



Ричард и сестры Уильямс



Ласло Полгар и его дочери (одно время – сильнейшие шахматистки планеты)

Но дочь свою Тепляков ломает и корежит, доказывая свои «теоремы». По сути, он – психопат, это безусловно. Самое смешное, что такого типа людям вообще-то противопоказано иметь детей, в принципе. Но они почему-то «это дело» как раз любят!! На тему того, что представляет собой человек такого типа у меня есть рассказ из серии «Рассказы моей мамы», кто не читал – прочитайте. Тоже офигеете. Тепляков – абсолютно тот же типаж. Очень похоже, что человеком того же типа был и гений Ландау.

Вы уже нагляделись на фотки заросшего бородача с безумным взглядом, и наверняка не поверите – да полно, какой этот Тепляков «гений»! Что за чушь! Но он ведь не всегда был таким. И он ведь закончил не только психфак; потом он закончил еще и ВМК – факультет вычислительной математики и кибернетики, в том же МГУ!

«Получив блестящее фундаментальное образование – два красных диплома МГУ по психологии и вычислительной математике и кибернетике, он работал в Москве в «Яндексе» и российском подразделении SAP – немецкой корпорации по производству софта. Там ему были готовы платить 5-7 тысяч долларов в месяц, рассказывал он сам изданию».

Глядя на нынешнего бородача, этому не поверишь; посмотрев на эту фотку 25-летнего Теплякова – поверишь вполне. Я еще поразился, увидев, что он – саповец! Было дело, я поработал пару месяцев по заказу одной нашей корпорации с разработчиками SAP на их предприятиях– серия из нескольких десятков глубинных интервью. Корпорацию беспокоило, что они как-то часто «срываются» в самых разных смыслах, вплоть до увоза в психушку – и это ей не нравилось, так как тормозило производственный процесс.

Это была отдельная каста, блестящие люди на огромных окладах с абсолютно выматывающими условиями труда, выматывающими именно в интеллектуальном смысле; может, папа Тепляков на SAPе умом и подвинулся малость? Я б не удивился.

Психотип Ландау и Светки-Ленки

В общем, что характеризует всех людей «тепляковского» типа – описанную мной Светку-Ленку (блестящую японистку, сумевшую в 70-е (!) годы, в СССР (!) предложить машинные методы перевода с японского, на стыке лингвистики и ЭВМ), гения Ландау, по всей видимости, гения Эйнштейна и др.? То, что называется «эмоциональная тупость» (это термин, а не ругательство), поразительное (извините) отсутствие эмпатии – и все это на фоне больших, а то и просто выдающихся интеллектуальных способностей. И все они, похоже, этакие «поручики Ржевские»: обожают секс, но абсолютно равнодушны к его, так сказать, материальному итогу. Тепляков, правда, сумел отыскать ДЛЯ СЕБЯ повод заинтересоваться собственными детьми: он их дрессирует, чтобы доказать некие собственные теории.

И тогда понятно, почему и мать семейства молчаливо это всё одобряет: она по-женски понимает, что если лишить партнера возможностей дрессировки – больше НИЧЕГО уже не будет удерживать его в семье.

Приглядываюсь к известному актеру, звезде сериала «Оттепель»: а он – не точно ли такой же типаж? Недавно без тени сомнений бросил первую жену с шестью детьми и ушел к другой, которая немедля родила ему еще одного. Эмоционально холоден, все женщины от него без ума. Если новая жена (звезда, между прочим, «Обитаемого острова») думает, что при помощи ребенка как-то «привяжет» любимого к себе – увы, трагически ошибается.



Евгений Цыганов с новой женой – Юлией Снигирь

Я стал приглядываться – ба! Да ведь они – кругом! Люди выдающихся дарований и ОЧЕВИДНО эмоционально «холодные», никакие… но обожающие секс!

А вот этот – разве не Тепляков?! Посмотрите. Тоже – отец шестерых детей (какое-то сакральное число), тоже преобладают дочери. Явный интроверт, тоже с уклоном в архаику.



Иван Охлобыстин и его семья

А если уж на то пошло – а этот??! «По собственному утверждению, является отцом 10 детей: четырёх дочерей и шести сыновей» – читаем про него в Википедии. Эмоциональная холодность, полное отсутствие эмпатии, блестящие успехи в своей сфере деятельности – разве это не про него? У Артемия, впрочем, 10 детей – от 5 жен. Как, спросят, такое может быть при эмоциональной холодности? Ну, как – оно еще Пушкин нам объяснил: «Чем меньше женщину мы любим…» и т.д.



Артемий Лебедев, “Тёма”

Да и, наконец, про этого, уже упомянутого, не стоит забывать. Детей у него, правда, почему-то пять (одного не дотянул до «нормы»).



Герман Стерлигов



Стерлигов и семья

И вот чувствуется в них во всех что-то общее. Психопатия идет рука об руку с креативностью, а отсутствие эмпатии способствует многодетности. Да, этот мир – очень странный.

Алису Теплякову надо бы спасать, но КАК?? Из МГУ ее еще можно общими усилиями забрать – но от отца-то не заберешь… Трагедия.