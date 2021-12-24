Мнение: Газпром окупил СП-2, кто виноват в сокращении поставок и рекорд добычи газа

1. К вопросу о дальнейшей судьбе построенного, но до сих пор не сертифицированного «Северного потока – 2». Конечно же, Россия заинтересована в скорейшем запуске газопровода в эксплуатацию… Однако из-за созданных американцами и их сателлитами искусственных задержек «Газпром» в финансовом плане только выигрывает: чем дольше наши друзья и партнёры тянут с запуском, тем больше напряжённость на европейском рынке, тем выше цены на газ. Блогер luckyea77 пишет:

https://olegmakarenko.ru/2310342.html?thread=836296134#t836296134

За счёт такой высокой цены Газпром уже окупил СП-2. Чистая прибыль Газпрома в этом году превысит 2 трлн рублей, а в 2019 году она составляла 0,7 трлн рублей. Разница более 1,3 трлн рублей. В СП-2 Газпром вложил 5 млрд долларов * 73,66 руб/доллар = 0,37 трлн рублей. (Еще примерно столько же вложили европейские компании).

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https://smart-lab.ru/blog/724422.php

Конспирологи пишут, что всю прибыль от повышения цен на газ забирают себе немцы, так как они получают от Газпрома газ по фиксированной долгосрочной цене, а продают газ по сверхвысокой краткосрочной. Кратко замечу, что размер прибыли Газпрома говорит сам за себя.

2. Западные СМИ нудят, что это якобы Россия виновата в газовом кризисе в Европе, что это якобы «Газпром» не хочет поставлять в Европу дополнительный газ. В действительности всё наоборот – «Газпром» был бы только рад поставлять больше, однако прижимистые европейцы не торопятся брать газ по высоким ценам:

https://lenta.ru/news/2021/12/23/prich/

Снижение поставок российского газа в Европу произошло из-за сокращения количества запросов клиентов на топливо, такие причины раскрыло издание Bloomberg.

Обычно «Газпром» и его клиенты определяют минимальный объем, который должен поставляться и оплачиваться каждый год по заранее установленной формуле. Механизм дает возможность получать газ по гораздо более низким ценам, чем на биржах.

По словам источников, некоторые покупатели исчерпали свои лимиты на поставки по ценам, заложенным в долгосрочных контрактах. В результате они вынуждены оплачивать дополнительные объемы по рекордным рыночным ценам, не многие хотят это делать. При этом европейские компании подтверждают, что «Газпром» выполнил свои обязательства о поставках.

На этой неделе цены на газ в Европе выросли примерно на 20 процентов, поскольку сокращение поставок из России усилило опасения по поводу обострения зимнего энергетического кризиса.

Что ж, если европейцы готовы мёрзнуть, лишь бы только не платить, мы никак не можем им этого запретить.

3. Важный момент, который недоучитывают в газовом кризисе — России самой тоже нужен газ. Наша экономика развивается неплохими темпами, потребление топлива высокое, газификация страны продолжается. Да и зима у нас холоднее, чем в Европе. Поэтому газа приходится добывать всё больше, «Газпром» в этом году уже поставил рекорд по добыче:

https://lenta.ru/news/2021/12/23/dobicha/

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер рассказал, что в 2021 году компания добудет 515 миллиардов кубометров газа — на 62,2 миллиарда кубометров больше показателя 2020 года, пишет «Интерфакс». Объем станет рекордным за последние 13 лет.

Глава корпорации добавил, что объем поставок «Газпрома» на внутренний рынок России вырос на 29,7 миллиарда кубометров. «Это очень серьезный вклад в социально-экономическое развитие страны. Конечно же, самое важное для нас — это стабильная и надежная поставка газа нашим российским потребителям», — отметил Миллер.

«Газпрому» нет смысла надрывать жилы и наращивать добычу ещё сильнее, чтобы спасать неблагодарных европейцев.