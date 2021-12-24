Россияне рассказали, чего ждут от 2022 года

Половина россиян в канун 2022 года чувствуют радость и ожидание перемен к лучшему, 19% – спокойствие и уверенность, а 70% считают, что грядущий год будет удачным и хорошим для них лично, сообщил директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

«Уходящий год россияне провожают в целом с хорошим настроением: соответствующий индекс составил 60 пунктов. В канун 2022-го каждый второй опрошенный чувствует радость и ожидание перемен к лучшему, 19% – спокойствие и уверенность. Под конец года 16% россиян ощущают усталость, а каждый 14% пребывают в волнении. Грусть испытывают 9% россиян, а разочарование – 7%», – сказал Федоров, передает РИА «Новости».

Хорошим и удачным год именно для себя и своей семьи назвали 45%, а 53% опрошенных сказали, что в их жизни больше трудностей и год был напряженным.

Среди опрошенных 37% высказались, что год для них был больше плохим, для 49% он был таким, каким его ожидали. Для 12% было больше хорошего в 2021 году, чем ожидалось.

«По мнению 34% наших сограждан, РФ прошла испытания этого года скорее легче, чем большинство других стран. Треть или 32% согласились с тем, что так же, как и другие страны, а 25% – что скорее тяжелее», – добавил Федоров.

Также россияне поделились планами по встрече нового года. Дома праздник хотят встретить 78% россиян, отправятся в гости лишь 8%, еще 5% пойдут в ресторан или клуб, а 4% не будут отмечать Новый год вовсе.

По словам Федорова, в преддверии 2022 года предполагаемые расходы на празднование и развлечения на 20% больше, чем в прошлом году. Сумму средних расходов составит 15 830 рублей.

Что касается новогодних поездок, что 71% россиян никуда не поедут на новогодних каникулах, 25% планировали поехать в другой город или село и лишь 1% – за границу.

Новый год будут отмечать 90% россиян, православное Рождество 7 января – 72%, старый Новый год с 13 на 14 января – 50%, и только 7% будут отмечать католическое Рождество 25 декабря.

«Чем россияне планируют заниматься на новогодних праздниках? В основном они планируют гулять на природе (33%), ходить в гости (28%) и кататься на коньках, лыжах и санках (29%). Каждый пятый житель России сообщил, что собирается работать, 16% будут выезжать за город/на дачу, а 26% планируют провести время дома», – отметил Федоров.

Говоря по поводу подарков, Федоров сообщил, что почти треть россиян будут дарить конфеты, спиртные напитки и деликатесы.

Далее в списке планируемых подарков – игрушки, которые назвали 25% россиян, деньги и сувениры выбрали по 18% россиян, и парфюмерия и косметику – 17%. Самым желанным подарком в 2021 году являются деньги, которые назвали 16% респондентов, путевку на отдых (15%) и мобильный телефон (11%).

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен в декабре 2021 года. В нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет.