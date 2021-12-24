 

Бросившая детей умирать на морозе мать арестована в Саратовской области

24.12.2021, 14:25, Новости дня
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Обвиняемую в покушении на убийство двоих детей и убийстве одного из них в Аткарском районе Саратовской области женщину отправили под арест на два месяца, информирует СУ СКР по региону.

«Следственным органом перед судом возбуждено ходатайство об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Рассмотрев ходатайство и представленные следствием СК материалы, суд согласился с доводами органа следствия, избрав в отношении обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца – до 21 февраля 2022 года», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ей предъявили обвинение в покушении на убийство двоих детей (ч. 3 ст. 30 – п. «а», «в», «д» ч. 2 ст. 105) и убийстве одного из них с особой жестокостью (п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Ранее сообщалось, что двое детей были обнаружены в овраге в селе Прокудино днем 22 декабря. Медики скорой помощи констатировали смерть мальчика 2013 года рождения от переохлаждения, а девочка 2016 года рождения попала в больницу.

По итогам проверки прокуратуры стало известно, что дети из благополучной семьи и проживали в частном доме.

Позже в Саратовской области задержали мать найденных на морозе детей.



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