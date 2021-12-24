Скандалы: Наследство шамана

Как жены Андрея Трубникова и миллиардеры из списка «Форбс» делили Natura Siberica

«Человек с сушеной жабой на шее построил компанию по производству шампуней, а теперь за ней гоняется толпа олигархов», — вкратце описывает ситуацию вокруг Natura Siberica один из участников этого забега. Весь год после смерти в январе основателя компании Андрея Трубникова она была в центре внимания журналистов. А в следующем году Natura Siberica несомненно сменит владельцев. Рассказываем, что происходило все это время в компании и вокруг нее.

«Надо всю эту компанию быстро раскрутить и продавать, пока я живой. Они же загубят ее без меня за год!» — пророчествовал основатель Natura Siberica Андрей Трубников в разговоре с автором книги «Бизнес против правил» Алексеем Беляковым. С момента смерти Трубникова — его не стало 7 января 2021 года — прошел почти год. За это время Natura Siberica пережила силовые захваты офиса и завода, остановку производства и закрытие магазинов по всей стране, а Instagram компании из бьюти-аккаунта с фотографиями сибирских трав превратился в боевой листок, ежедневно рассказывающий о «рейдерских захватах». Все это — результат затяжной войны наследников Трубникова, которые пытались поделить бизнес с помощью судебных исков, информационных вбросов в телеграм-каналах и сотрудников ЧОП. Завещания Трубников не оставил.

Под конец года наследники, наконец, договорились между собой, утверждают трое собеседников The Bell, близких к разным сторонам конфликта и переговоров о судьбе компании. Отвод войск ознаменовался назначением в ноябре нового президента — им стал близкий к АФК «Система» Михаил Сергеев, в прошлом глава сельскохозяйственных холдингов в Крыму и проректор Крымского Федерального университета. «Всем стало ясно, что если война продолжится, делить будет уже нечего», — объясняет один из источников. После нескольких месяцев простоя компания открыла магазины, возобновив и продажи, и производство.

Впереди — окончание растянувшегося на целый год вступления наследников Трубникова в наследство и полная или частичная продажа ими бизнеса. За тремя группами наследников — двумя бывшими женами, детьми и вдовой бизнесмена — все это время маячили фигуры миллиардеров Владимира Евтушенкова, Олега Дерипаски и правой руки Сулеймана Керимова Павла Грачева, который в этом конфликте может действовать самостоятельно, утверждают трое источников The Bell, прямо участвовавших в конфликте или знакомых с его ходом. Без них жены Трубникова, далекие от того, как ведутся дела в большом бизнесе, вряд ли смогли бы целый год изводить друга друга в судах, воюя за права на бренды и блокируя под разными предлогами работу компании.

В следующем году миллиардерам предстоит договориться между собой о том, как распределятся их доли и роли в Natura Siberica, которая выглядит слишком небольшой для такой внушительной компании.

Шаман маркетинга

«Человек с сушеной жабой на шее построил компанию по производству шампуней, и теперь за ней гоняется толпа олигархов», — описывает ситуацию вокруг Natura Siberica собеседник The Bell в компании, претендовавшей на долю в проекте Трубникова. Причина этого парадокса — в ценности брендов семейства Natura Siberica, уверен он. «Natura Siberica — действительно лучший FMCG-бренд России. Андрей Вадимович [Трубников] постоянно креативил, сочинял продукты и заставлял женщин влюбляться в них, практически не занимаясь классической рекламой. Он был настоящим шаманом маркетинга», — говорит один из бывших сотрудников Natura Siberica.

Именно бренды, а не заводы и магазины, привлекали крупных игроков. Еще при жизни к основателю Natura Siberica приходили представители L’Oréal с предложением выкупить компанию за $130 млн, рассказывает сотрудник компании, консультировавшей Трубникова в бизнес-вопросах: «Они говорили: „Андрей Вадимович, давайте мы только бренды заберем, а все вот это, на коленке сделанное, себе оставьте, нам не надо“» (представитель L’Oréal на запрос The Bell не ответил). Трубников отказался, и с тех пор L’Oréal стал для него словом чуть ли не ругательным: рассуждая о неэффективных менеджерах и бессмысленных тратах, он почти всегда приводил в пример «эти ваши лореали», рассказывает Беляков в своей книге. Но именно топ-менеджера L’Oréal Сергея Буйлова Трубников сделал вместо себя генеральным директором в 2017 году (впрочем, ненадолго), а спустя четыре года, когда компания была уже в состоянии наследственной войны, Буйлов снова возглавил Natura Siberica.

Путь Трубникова к бизнесу стоимостью в сотни миллионов долларов (сам бизнесмен в 2020 году оценивал компанию в $500 млн) был неординарным. Он вырос в семье преподавателей МГИМО, в МГИМО же получил высшее образование, но никогда не чувствовал себя «интеллигентом». «Я в стройотряде работал, и дворником работал, и столяром-краснодеревщиком. И кирпичи клал на стройке. Спекулировал макулатурой, — вспоминал он в книге „Бизнес против правил“. — Мне давали рубль в день, но что такое студенту МГИМО рубль в день? Да с тобой там ни одна девочка не будет общаться за рубль». Дипломом Трубников никогда не гордился и говорил, что «не засрал мозги в МГИМО», только потому что «промывал их портвейном и водкой».

После выпуска он отправился по распределению в Шереметьевскую таможню, которую называл ссылкой: зарплата мизерная, к тому же, «особо не поворуешь». Тогда Трубников уже женился на своей первой супруге Ирине, у них родился сын Дмитрий. Чтобы прокормить семью, с утра перед работой, по собственным рассказам, он собирал бутылки в мусорных баках: «Сдам, куплю шесть яиц, нормально».

Дальше были экскурсии к якобы дому Михаила Горбачева, которые Трубников устраивал для иностранцев (на самом деле это была обычная хрущевка, к которой последний генсек СССР не имел никакого отношения), импорт алкоголя из Европы, на котором Трубников заработал первые хорошие деньги, купив квартиру на Ленинском проспекте и автомобиль с мигалкой, кризис 98-го, разоривший его подчистую, и наконец сирийцы Юсеф и Аззам, с которыми Трубников стал производить моющее средство, положившее начало его косметической империи.

Эффект бабушки

Идею для запуска нового бизнеса подала первая жена Трубникова Ирина. Как-то она заметила, что на упаковке средства для мытья посуды в строчке «производитель» указана подмосковная деревня Малые Вяземы. Ирина помнила, что в тех местах никаких заводов нет — там была дача ее родителей. Трубников заинтересовался: как производят, если нет заводов? И позвонил в министерство химической промышленности (в книге «Бизнес против правил» говорится именно об этом ведомстве, но после распада СССР его расформировали, поэтому речь идет, скорее всего, о министерстве промышленности и торговли) за консультацией. Опешившие чиновники рассказали, что для производства моющего средства достаточно одного чана и простой формулы.

После падения очередного бизнес-проекта денег даже на этот нехитрый план не было, и Трубников обратился к сирийцам, с которыми познакомился в одной из своих предыдущих бизнес-историй. Втроем создали компанию, купили формулу и чан, арендовали подвал и стали разливать — вручную, по очереди, погружая в чан шланг и нажимая на спусковую педаль. Средство назвали «Волшебница». Продавать оптовикам по 5 рублей за литр ездили на убитом «Москвиче».

Благодаря демпингу средство быстро стало популярным, и партнеры запустили второй продукт – шампунь «Русское поле». Идея сделать ставку на патриотизм принадлежала Трубникову. «Вот у евреев соли Мертвого моря, они превратили их в национальный бренд. Бразильцы продвигают травы Амазонки. А у нас? Даже нашу любимую водку мы просрали <…> Просто обидно мне стало», – объяснял предприниматель в «Бизнесе против правил».

Следующей его «сумасшедшеей идеей» были «Рецепты бабушки Агафьи» — первый абсолютный хит, в который поначалу никто, кроме автора, не верил. Сирийцы наотрез отказались размещать пожилую женщину на этикетке косметических средств, и Трубников вышел из компании, продав долю партнерам.

«Бабушку Агафью» он начал делать сам. Сочинил легенду, по которой донская казачка Агафья Тихоновна Ермакова вышла замуж за бурята Василия, уехала в Сибирь, где стала травницей, и продумал визуальный образ до мелочей. «Я вешал ее фотографию в ванной и ходил вокруг. У одной бабушки глаза были какие-то нехорошие. Ты ходишь, и как будто она за тобой следит, — вспоминал Трубников в книге „Бизнес против правил“. — Потом другая — слишком похожа на немку. Слишком умная, надо поглупее. Бурят такую не полюбил бы». Трубников даже цепочку на крестике Агафьи потребовал перерисовать на веревочку.

И история выстрелила: недорогую «Бабушку» взяли оптовики, целевая аудитория женщин с невысоким достатком поверила в натуральный продукт от российской травницы, «Агафья» встала на полки крупных сетей.

Закрепила триумф Трубникова на косметическом рынке России флагманская линейка Natura Siberica. Она стоила чуть дороже, выглядела моднее, но главное, заявляла, что все ингредиенты в ней натуральные, а крема и шампуни прошли европейскую сертификацию. При этом Трубников не хотел отрываться от земли и всегда говорил, что делает продукт для «людей с маленькой зарплатой». «Училка средних классов… приходит домой с тяжелыми сумками с продуктами, муж опять пьяный, дети не слушаются и ничего не сделали. Она спрячется в ванной, захочет поплакать. Сядет, увидит наши флакончики, успокоится, улыбнется», — описывала в интервью для книги «Бизнес против правил» одна из сотрудниц компании ядро аудитории Natura Siberica.

Ставка снова сработала. К 2016 году совокупная выручка основных юрлиц Natura Siberica — ООО «Первое решение» и ООО «Натура Сиберика» составила 10 млрд рублей, прибыль — 420 млн. Трубников купил фермы в Хакасии, на Камчатке, Сахалине и острове Кунашир, открыл флагманский магазин на Тверской, поставил полки Natura Siberica в Monoprix на Елисейских полях и лондонском Harrods, запустил линейки Organic Shop и Planeta Organica, начал работать с блогерами и завел собственный (очень смешной) TikTok.

«Черный лебедь» Трубникова

Бизнес последовательно развивался всю вторую половину 2010-х, но в марте 2020-го, на заре пандемии, в карьере Трубникова случился классический «черный лебедь» — событие, перевернувшее ход событий. Им стал пожар на Дмитровском опытном заводе алюминиевой и комбинированной ленты (ДОЗАКЛ). Помещение там Natura Siberica арендовала у компании «Эн+ Рециклинг», связанной со структурами миллиардера Олега Дерипаски. Арбитражный суд Московской области уже после смерти предпринимателя решил, что виновниками пожара были сотрудники Natura Siberica — прежде всего водитель погрузчика, который проводил сварочные работы рядом с местом хранения пластиковой упаковки, — и постановил взыскать с компании почти 3 млрд рублей ущерба.

Собеседник The Bell среди действующих сотрудников Natura Siberica настаивает, что в том месте сварочные работы не проводились, а причиной возгорания называет короткое замыкание старой проводки. Апелляцию Natura Siberica по делу суд не удовлетворил, теперь компания ждет решения по кассационной жалобе. Представитель Natura Siberica ситуацию с пожаром на заводе не комментирует.

Признанный судом ущерб ставил компанию, раздираемую конфликтом родственников основателя, на грань банкротства: по данным СПАРК, за 2020 год выручка основного юрлица Natura Siberica ООО «Первое решение» составила 6,6 млрд рублей, чистый убыток — 387,6 млн рублей, а остановка производства усугубила ситуацию еще больше.

Дерипаска отрицал связь с ДОЗАКЛом, но два источника The Bell, знакомых с ходом разбирательств, утверждают, что миллиардер вел переговоры с Трубниковым по урегулированию конфликта. «Дерипаска сразу же предложил выкупить компанию с большим дисконтом, мол, все равно сумма иска — половина годовой выручки компании. Трубникову это, естественно, не понравилось, он отказался», — рассказывает один из бизнес-консультантов Трубникова. Пресс-служба En+ и представитель Дерипаски на момент публикации текста не ответили на запрос The Bell. Конфликт тлел весь 2020 год, а 7 января 2021-го Трубников скончался от цирроза печени (диагноз озвучила вдова Трубникова в интервью «Известиям»), так и не уладив спор из-за пожара.

«Без женщин он не мог жить»

Трубников часто задумывался о будущем компании, но составлять завещание не планировал. «Он вообще не верил в документы и считал, что если тебя кто-то захочет кинуть, он кинет тебя и с бумажкой», — говорит бывший сотрудник Natura Siberica, близкий к Трубникову.

В итоге миллиардный иск и руководство обезглавленной компанией легли на плечи наследников. Их у Трубникова по действующему законодательству четыре: двое детей от первого брака с Ириной — Дмитрий и Екатерина, дочь Лиза от второго брака с Оксаной Трубниковой и вдова Анастасия Трубникова, с которой Андрей был в процессе развода, но не успел его завершить. В иске Дорогомиловского окружного прокурора о признании брака Андрея и Анастасии недействительным (есть в распоряжении The Bell) говорится, что супруги подали заявление о разводе 29 декабря 2020 года, а на 4 февраля 2021-го была назначена процедура расторжения брака. Этого в разговоре с «Медузой» (издание признано Минюстом России иностранным агентом) не отрицала и сама Анастасия. Наследники должны были в равных долях разделить 60% всех юрлиц Трубникова, остальные 40% принадлежали Ирине Трубниковой, которая работала в Natura Siberica на протяжении 20 лет. По словам трех собеседников The Bell, знакомых с наследственным спором, против мирного урегулирования выступала только Анастасия: она требовала признать наследниками еще и двоих своих несовершеннолетних детей, рожденных не от Трубникова.

«Женщины играли огромную роль для Андрея Вадимовича. Без них он не мог жить», — рассказывает его близкий знакомый. По его словам, в последние 10 лет у Трубникова практически не было друзей: праздники он отмечал с костяком сотрудников плюс-минус из 10 человек и супругами — разными в разные периоды жизни.

Первую жену Ирину предприниматель считал своим главным соратником, после развода устроил ее на должность финансового директора (специально для этого Ирина, механик по образованию, окончила бухгалтерские курсы), отписал пакет акций и продолжал активно общаться до самой смерти. Про вторую супругу Оксану известно меньше: она номинально работала в компании (в интервью RTVI Ирина Трубникова называла ее ассистентом Трубникова и сотрудником маркетингового отдела), но реального участия в руководстве не принимала, в основном выступая как представитель общей с Трубниковым дочери Лизы, говорят два собеседника The Bell. Между первой и второй женами сложились довольно теплые отношения, из-за наследства они не конфликтовали — Ирина даже рассказывала, что в свое время, еще до развода, Трубников просил ее присмотреть за беременной Оксаной, если он не вылечится от диагностированного в 43 года рака.

Третья супруга Трубникова Анастасия, по словам знакомого Трубникова, не общалась ни с родственниками, ни с подчиненными мужа, хотя также номинально числилась в маркетинговом отделе, и казалась «случайным человеком» в жизни предпринимателя: «Сначала они сожительствовали в загородном доме Андрея Вадимовича, 2 или 3 года назад поженились, но в последние полгода разъехались после какой-то ссоры».

Открытый конфликт между Ириной и Анастасией начался почти сразу после смерти Трубникова. Триггером стал визит Анастасии к нотариусу в первый же рабочий день после новогодних праздников, который положил начало наследственному делу. «Ирина на самом деле большой роли в компании никогда не играла: финансовая отчетность проходила через нее, но управлять бизнесом она не умела. И вот пока она в диком стрессе пыталась справиться с горем и не дать компании пойти ко дну, Анастасия в тайне от всех идет и выбирает лояльного себе нотариуса», — описывает ситуацию собеседник The Bell, близкий к Ирине.

По воспоминаниям знакомого Трубникова, в этот период Анастасия позиционировала себя как «главный человек в его жизни»: вела церемонию прощания, давала на ней слово другим присутствовавшим, а затем переехала в загородный дом бизнесмена, что раздражало Ирину. «Однажды Дима и Лиза [дети Трубникова от первого и второго браков] хотели приехать в тот дом, чтобы забрать какие-то вещи Андрея Вадимовича. Анастасия сначала договорилась с ними о встрече, но на пороге просто отказалась их пускать», — рассказывает собеседник The Bell.

На вопросы, отправленные The Bell их представителям, Ирина, Оксана и Анастасия Трубникова не ответили.

В постели с олигархом

Конфликт женщин Трубникова происходил на фоне давления со стороны Дерипаски, утверждает источник The Bell в компании, интересовавшейся покупкой Natura Siberica. По его словам, именно из-за этого наследники не смогли «сесть и договориться — Дерипаска через своих представителей жестко давал понять, что судебными требованиями по сгоревшему заводу может разорить компанию, поэтому все были в стрессе и дезориентированы». При этом бояться иска «не нужно было совершенно: он касался только одного юрлица, контролировавшего производство, а самое ценное в компании — это бренды, которые Трубников успел вывести в Эстонию (все основные бренды Natura Siberica принадлежат эстонской компании OU Good Design — прим. The Bell)», уверяет источник.

У другого собеседника The Bell, близкого к структурам Дерипаски, иная версия: по его словам, миллиардер понимал, что Ирина «не вытянет конфликт и руководство компанией», и предлагал ей пойти на сделку — в обмен на помощь в разрешении наследственного спора продать ему свою долю в компании с учетом скидки на сумму иска от ДОЗАКЛа и «вовсе не был таким кровожадным, каким его рисуют».

Владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков интересовался Natura Siberica еще при жизни основателя, «просто потому что ему очень нравился бренд», — рассказал собеседник из числа бизнес-консультантов Трубникова. Трубников продавать компанию не хотел, но в переговоры с Евтушенковым вступил — в последние годы он горел идеей международной экспансии и искал сильного партнера для выхода в новые страны. Сам Трубников открыто заявил о таких поисках в интервью РБК летом 2020 года. «Андрей долго думал, торговался, сомневался. Но в итоге соскочил: сказал, что не хочет ложиться в постель с олигархом», — вспоминает бизнес-консультант Трубникова. Представитель АФК «Система» отказался комментировать вопросы, связанные с Natura Siberica.

После смерти Трубникова Евтушенков вернулся к Ирине, которая вместе с детьми должна была аккумулировать 70% акций, с предложением о выкупе долей, говорят три источника The Bell. Ирина помощь приняла. «Все, что мы видели со стороны Ирины — отзыв лицензий на бренды, блокировка завода сотрудниками ЧОП, бесконечные иски против Анастасии, — все это подсказывали ей люди Евтушенкова. У них даже адвокаты с самого начала были одни на двоих», — говорит источник в компании, интересовавшейся покупкой Natura Siberica. Андрей Тимчук, партнер коллегии адвокатов Delcredere, представляющий интересы Ирины и ее сына Дмитрия, действительно выступал от имени АФК «Система» в споре с «Роснефтью». «Владимир Петрович [Евтушенков] был с самого начала, помогал и подсказывал», — подтверждает источник The Bell, близкий к Ирине Трубниковой. В интервью RTVI, вышедшем 17 августа, Ирина Трубникова признавала, что предложения о выкупе доли и «защите» ей поступали, но, по ее словам, она ни с кем ни о чем не договаривалась.

Загадка вдовы

В версиях о том, стоял ли кто-то за действиями Анастасии Трубниковой, собеседники The Bell расходятся. Источник, близкий к Ирине, утверждал, что в разное время вдова общалась с представителями компаний А1 (входит в «Альфа-Групп» миллиардера Михаила Фридмана и его партнеров), Proxima Capital Group (основана бывшим первым зампредом Альфа-банка Владимиром Татарчуком) и «Полюс» (основной акционер — структуры сына миллиардера Сулеймана Керимова Саида). Участие Proxima и «Полюса» подтверждает и топ-менеджер компании, участвовавшей в переговорах: «Интересовались действительно разные игроки, в том числе, Proxima Capital и [Сулейман] Керимов или его люди. Не скажу, что Анастасия постоянно следовала чьим-то рекомендациям, скорее, примыкала к разным силам в зависимости от ситуации».

Собеседник The Bell утверждает, что Proxima Capital предлагала купить 100% акций Natura Siberica совместно с фондом еще одного участника списка Forbes Владимира Потанина — Winter Capital. По словам источника, партнеры предлагали за компанию $100 млн, наследники согласились, но не захотели делать скидку на сумму проигранного структурам Дерипаски иска, «а это почти половина оговоренной стоимости»: «В итоге не договорились, а когда Ирина с Анастасией начали кампании друг против друга, Потанин решил, что не хочет в этом участвовать». Сотрудник еще одной компании, участвующей в переговорах, подтверждает, что Потанин интересовался покупкой до острой фазы конфликта, но действовал не в альянсе с Proxima.

Представители Winter Capital и Proxima Capital сообщили, что фонд и компания никогда не рассматривали покупку Natura Siberica ни совместно, ни по отдельности.

О том, что гендиректор подконтрольного семье Керимова «Полюса» Павел Грачев участвует в переговорах, писал Forbes. «Мы их раньше августа не видели. Потом появилось новое руководство — [президент компании Сергей] Буйлов, и мы поняли, что это „Полюс“», — говорит сотрудник компании, участвующей в переговорах. По словам человека в окружении одного из претендентов на Natura Siberica, Грачев «самостоятельно решил участвовать в переговорах, Керимов об этом не знал и говорил, что не может влиять на своих топов». Грачев ранее уже выступал как самостоятельный игрок в крупных сделках: например, вместе с еще одним топ-менеджером «Полюса» Михаилом Стискиным вошел в капитал «Детского мира» через компанию Altus Capital в начале 2021-го. Источник, близкий к топ-менеджеру, в разговоре с The Bell утверждал, что Грачев интересовался Natura Siberica на ранней стадии, но актив его разочаровал и он вышел из переговоров.

Представитель «Полюса» не смог ответить на вопросы The Bell.

Что дальше

В конце ноября Natura Siberica объявила о назначении нового президента, который пришел на смену Сергею Буйлову, возглавлявшему компанию почти весь период наследственных споров. Им стал 38-летний Михаил Сергеев, сын президента РАН Александра Сергеева. Де-факто руководить компанией будет именно он, отметил в разговоре с The Bell представитель пресс-службы Natura Siberica.

Источник The Bell, знакомый с ситуацией вокруг компании, утверждает, что человек по имени Михаил Сергеев работал в инвестиционном подразделении АФК «Система». Другой собеседник подтверждает, что новый президент ранее был связан с холдингом Евтушенкова. Это назначение — явный признак того, что контроль в компании будет за Евтушенковым, говорит знакомый с ситуацией источник. Представитель «Системs» комментировать назначение Сергеева не стал.

Камнем преткновения для финальных договоренностей между наследниками и продаже долей крупным игрокам до последнего времени оставалась позиция Дерипаски, говорит источник, близкий к Natura Siberica: «Он был серьезно настроен бороться за долю в компании, но продолжал угрожать разорительным иском и пока ни с кем не договорился. Наследники в составе акционеров его видеть не хотят, но исход переговоров пока неясен». Это подтверждал сотрудник одной из сторон, участвующей в переговорах.

Но буквально вчера официальный телеграм-канал Natura Siberica неожиданно сообщил о возобновлении производства на ДОЗАКЛ. «Мы достигли договоренностей с нашими арендодателями и возвращаемся на нашу крупнейшую производственную площадку в Дмитрове», — говорится в посте. Это «первый шаг к конструктивному разговору о продаже доли Олегу Владимировичу», — говорит собеседник The Bell в компании, участвующей в переговорах. Вопрос о распределении долей между АФК “Системой”, Грачевым и Дерипаской еще не решен и переезжает на следующий год, утверждает другой собеседник The Bell.

Станет ли смена акционеров и руководства началом новой главы в истории компании, сказать сложно. «В Natura Siberica все держалось на харизме Трубникова, это факт. Но была у харизмы и обратная сторона. Таких людей называют чайка-менеджерами: он прилетал, орал, гадил и улетал дальше, оставляя людей разгребать это все. Никакой выстроенной системы не было», — объясняет источник The Bell в компании, которая вела переговоры о покупке Natura Siberica. Трубников, судя по воспоминаниям сотрудников, описанным в книге «Бизнес против правил», действительно мог позвонить любому сотруднику ночью, в выходной или отпуск, накричать матом за мелкую оплошность или уволить одним днем, оставив на столе записку «Мы в ваших услугах больше не нуждаемся». Но и хвалить тоже умел: например, мог выписать премию в 200 тысяч рублей продавцу в магазине, если тот хорошо рассказал про новую линейку кремов.

О хаотичном устройстве работы в Natura Siberica говорит и команда менеджеров, пришедших вместе с Сергеем Буйловым после смерти Трубникова. «Все отделы — розница, коммерция, производство, планирование — живут в собственной вселенной, никак не взаимодействуют, нет общих целей. Цифровизация документооборота на нуле», — делится впечатлениями один из них. Но основную ценность прежней команды — людей, за 12 лет прошедших с Трубниковым огонь, воду и медные трубы, — признает и новое руководство, постепенно возвращая сотрудников, которые демонстративно увольнялись вслед за Ириной Трубниковой в разгар наследственного спора. По словам представителя пресс-службы Natura Siberica, практически в полном составе вернулась команда R&D (Research and Development, разработка новых продуктов) во главе с Еленой Палюль и Ириной Рыпой — это почти 30 человек (сами они на запрос The Bell не ответили), а также руководитель новых проектов Евгения Симакова и руководитель отдела снабжения Елена Хохлова. «Многие из вернувшихся сотрудников отдали компании больше 10 лет жизни и крайне для нее важны. Сейчас можно сказать, что большинство из них приняли приглашение вернуться в команду Natura Siberica», — уверяют в пресс-службе.

«Трубников был человеком с непростым характером, но крайне любимым сотрудниками. Думаю, эти любовь и лояльность не давали компании развалиться. Полюбят ли люди с такой же силой новых владельцев, будут ли готовы продвигать российский бренд по всему миру, несмотря на препятствия, — большой вопрос», — резюмирует бывший сотрудник Natura Siberica.

Валерия Житкова