 

“Угрожал разрушить карьеру”. Еще одна женщина обвинила звезду сериала “Секс в большом городе” Нота в сексуальном насилии

24.12.2021, 14:10, Новости дня
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По словам артистки, она познакомилась с Нотом в 1998 году в Нью-Йорке, а спустя четыре года после знакомства актер предложил подвезти ее домой после того, как они провели время в ресторане.

Джентиле отметила, что актер с ее разрешения поднялся с ней в квартиру и начал домогаться. После того, как она его оттолкнула, он “очень рассердился и ушел”, а на следующее утро стал угрожать, что в случае огласки разрушит певице карьеру. 

Представители актера пока что не комментировали ее заявление. 

Контекст:

16 декабря, спустя почти неделю после премьеры продолжения сериала “Секс в большом городе”, американское издание The Hollywood Reporter опубликовало заявления двух женщин, которые обвинили Нота в изнасилованиях.

Сам актер назвал эти обвинения ложными, а все встречи – согласованными. В свою очередь заявительницы утверждают, что располагают доказательствами. 

Вскоре после этого с обвинениями в изнасиловании в адрес Нота выступила еще одна женщина, сообщившая изданию Daily Beast, что актер применил к ней сексуальное насилие в 2010 году в нью-йоркском ресторане, где она в 18-летнем возрасте работала хостес. 

Американские СМИ писали, что после этих заявлений жена Нота, актриса Тара Уилсон не захотела проводить с ним рождественские праздники.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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