 

Киевский метрополитен предупредил о проблемах с оплатой проезда

24.12.2021, 14:10, Новости дня
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“По техническим причинам возможны сбои при покупке билетов в общественном транспорте. Сейчас можно воспользоваться уже приобретенными билетами или оплатить проезд банковской картой непосредственно на турникете”, – говорится в сообщении.

Специалисты метрополитена устраняют причины сбоя, киевлян и гостей столицы обещают своевременно оповестить о полноценном возобновлении работы.

https://www.facebook.com/kyivmetro/posts/3079727372274657

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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