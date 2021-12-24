Киевский метрополитен предупредил о проблемах с оплатой проезда
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“По техническим причинам возможны сбои при покупке билетов в общественном транспорте. Сейчас можно воспользоваться уже приобретенными билетами или оплатить проезд банковской картой непосредственно на турникете”, – говорится в сообщении.
Специалисты метрополитена устраняют причины сбоя, киевлян и гостей столицы обещают своевременно оповестить о полноценном возобновлении работы.
https://www.facebook.com/kyivmetro/posts/3079727372274657
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