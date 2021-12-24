“У меня есть любимая женщина, я счастлив”. Дикусар прокомментировал роман с бывшей женой нардепа Тищенко Ириной Журавской

“У меня есть любимая женщина, я счастлив. Надеюсь, что так все и будет максимально долго и, наверное, всю жизнь. Для этого я стараюсь не выносить никуда эти отношения, чтобы просто не дать никому повода для любой интеграции в наши отношения. Хочу, чтобы это было личным”, – сказал он.

При этом Дикусар не подтвердил, но и не опроверг предположение ведущей передачи Алины Доротюк, что его избранницей является 31-летняя украинская модель, победительница конкурса “Мисс Украина 2008” Ирина Журавская.

В репортаже отмечается, что пара вместе танцует на паркете, а сама Журавская часто появлялась в качестве зрителя на съемках шоу “Танцы со звездами” на “1+1”, в котором осенью 2021 года Дикусар принимал участие в паре с украинской спортсменкой Ольгой Харлан.

Контекст:

Дикусар родился 24 октября 1985 года в Одессе. С семи лет занимается танцами, стал известным после участия в шоу “Танцы со звездами”.

С 2007-го по 2010 год танцор состоял в гражданском браке с украинской певицей Ириной Билык. С 2013-го по 2016 год Дикусар был женат на своей коллеге Алене Шоптенко.

В октябре 2020 года Шоптенко заявила, что они с Дикусаром еще не развенчаны. Хореограф, в свою очередь, заявил, что развенчается с Шоптенко, если этого захочет его новая жена.

Журавская была замужем за тогда еще ресторатором, а сейчас нардепом от “Слуги народа” Николаем Тищенко. Они поженились в 2010 году, а через год расстались.

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