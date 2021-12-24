Washingon Post – большинство американцев не доверяют Facebook — но продолжают им пользоваться

Новый соцопрос показал, что жители США скептически относятся ко многим ИТ-гигантам и соцсетям. Наибольшую негативную реакцию вызывает Facebook, что не останавливает многих американцев от регулярного использования этой платформы, пишет The Washington Post.



Reuters

Скептическое отношение к ИТ-гигантам — редкая вещь, которая в значительной степени объединяет американцев вне зависимости от возраста и политических взглядов. Они не доверяют свою информацию социальным сетям и не могут терпеть «навязчивую» и «агрессивную» целевую рекламу, пишет The Washington Post со ссылкой на собственный опрос.

В исследовании газеты участвовали отобранные случайным образом 1122 жителя США. Опрос показал, что Facebook — это наименее заслуживающая доверия социальная сеть в Америке. Почти три четверти респондентов (72%) признались, что у них вызывает тревогу то, как компания обращается с их личными данными.

Большинство респондентов (56%) согласились с тем, что Facebook оказывает отрицательное влияние на общество. Столь негативное мнение о платформе преобладает даже среди тех, кто пользуется ей ежедневно, обращает внимание издание.

Кроме того, порядка 60% опрошенных заявили, что не доверяют TikTok и Instagram. Чуть более 50% относятся с подозрением к WhatsApp и YouTube. Google, Apple и Microsoft получили смешанные отзывы. При этом Amazon, которая владеет The Washington Post, удостоилась достаточно высокой оценки.

Примерно 70% американцев полагают, что компании подслушивают телефоны или другие устройства. Технологические гиганты, включая Facebook и Amazon, неоднократно отрицали подобные обвинения, а эксперты называли их «городскими легендами». Тем не менее на фоне громких скандалов, окружающих индустрию, незаметное включение микрофона на устройствах уже не кажется большим преувеличением, полагает The Washington Post.

Таргетированная реклама, ради которой ИТ-гиганты и занимаются сбором данных, получила широкое осуждение среди американцев. Более 80% участников опроса заявили, что она встречается им регулярно и вызывает у многих раздражение. Компании нередко оправдывают целевую рекламу тем, что она якобы помогает людям в поиске нужных товаров. Тем не менее 66% интернет-пользователей считают подобные объявления бесполезными.

Если верить опросу, почти 80% американцев используют те или иные меры предосторожности, чтобы ограничить информацию, собираемую о них в интернете. 57% изменяют настройки конфиденциальности на сайтах, например, запрещая отслеживать местоположение. Половина проделывает то же самое со своими телефонами или мобильными приложениями. Большинство (56%) удаляет свою историю поиска, в то время как 39% настраивают под себя параметры браузера или пользуются «режимом инкогнито». Примерно каждый четвёртый (26%) защищает свою конфиденциальность с помощью VPN.

Facebook на протяжении многих лет сталкивается с критикой за обращение с конфиденциальными данными. Тем не менее более 70% пользователей интернета в США продолжают заходить в соцсеть, причём более половины посещают её ежедневно.

«Тот факт, что люди продолжают использовать Facebook, не означает, что им это нравится, — рассуждает социолог Джек Голдстоун. — Неудивительно, что люди продолжают искать способы взаимодействия с программой, даже если они с большим подозрением относятся к её более широкому негативному воздействию на общество. Уж так мы устроены».

По словам Голдстоуна, в результатах исследования его поражает то, что недоверие к ИТ-гигантам объединило политических противников — республиканцев и демократов. Пусть даже причины неприязни к высокотехнологическим компаниям у них могут заметно различаться.

В целом, согласно опросу, 64% американцев считают, что власти должно делать больше для регулирования работы интернет-компаний с конфиденциальной информацией. Это заметно больше, чем в исследовании 2012 года, когда подобное предложение поддерживали только 38%, заключает The Washington Post.