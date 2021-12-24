SCMP – китайским блогерам и знаменитостям дали 10 дней, чтобы заплатить налоги

После недавних громких новостей о рекордном штрафе, который получила китайский блогер Viya за уклонение от уплаты налогов, власти ряда провинций прислали знаменитостям и инфлюенсерам особое извещение, пишет South China Morning Post. В документе сказано, что у публичных лиц есть время до конца года, чтобы заплатить налоги и исправить ошибки в уже поданных декларациях.



Reuters

Власти в ряде наиболее зажиточных регионов Китая дали местным знаменитостям и интернет-блогерам 10 дней, чтобы заплатить причитающиеся налоги, пишет South China Morning Post.

Как указано в извещении, которое разослали налоговые органы в таких городах, как Пекин и Шанхай, а также в провинциях Гуандун, Чжэцзян и Цзянсу, известные жители КНР обязаны до конца года погасить невыплаченные задолженности или исправить неверно заполненные декларации. В противном случае гражданам могут грозить серьёзные наказания.

Издание напоминает, что за несколько дней до этого одного из топовых блогеров в сфере интернет-торговли Хуан Вэй, более известную под ником Viya, оштрафовали на рекордные 1,34 миллиардов юаней ($210 млн) за уклонение от налогов. В ноябре с наказанием со стороны налоговых органов столкнулись два других крупных блогера, а их аккаунты были удалены.

«Знаменитости, интернет-блогеры и другие публичные лица должны даже больше других соблюдать налоговое законодательство», — цитирует South China Morning Post недавнее извещение.

По информации налогового управления провинции Чжэцзян, в период с 2019-го по 2020 год Viya не выплатила государству более 700 миллионов юаней. Впрочем, ей не грозят уголовные обвинения, если она заплатит назначенный штраф. Хуан Вэй и её муж принесли свои извинения и пообещали исправиться.

Как обращает внимание газета, в этом году в ходе традиционной распродажи в честь «дня одиночек», 11 ноября, на своих стримах Viya продала на платформе Taobao товары на сумму 8,25 миллиардов юаней. По данным компании, другой блогер, Ли Цзяци, способствовал продажам в общей сложности на 10,62 миллиардов юаней.

Среди интернет-пользователей ходят слухи, что другие блогеры тоже могут столкнуться с суровыми карательными мерами, поэтому некоторые знаменитости решили загодя выступить с заверениями, что они исправно платят все налоги. Компания Meione Network Technology, на которую работает Ли Цзяци, сказала журналистам, что ведёт бизнес честно. Актриса Ци Вэй, менеджером которой выступает та же компания, что работает с Viya, опровергла в соцсети Weibo слухи о том, что она тоже уклоняется от налогов.

За прошедшие годы среди китайских звёзд, столкнувшихся с большими штрафами от налоговых органов, оказалась актриса Фань Бинбин, которой в 2018 году пришлось заплатить 883 миллионов юаней. Ранее в текущем году на 299 миллионов юаней оштрафовали ещё одну актрису — Чжэн Шуан.

Как обращает внимание South China Morning Post, ужесточение налоговой политики в Китае пришлось на период, когда глава КНР Си Цзиньпин продвигает идею о «всеобщем процветании», направленную на сокращение разрыва между бедными и богатыми и уравнение китайского общества.