 

Правозащитник назвал первопричину подорожания продуктов в России

24.12.2021, 13:54, Разное
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Фактором, постоянно стимулирующим рост цен на продукты в России, является стоимость зерна. Так считает глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

Шапкин пояснил, что несмотря на рекордные урожаи российское зерно экспортируется за рубеж, при этом на внутреннем рынке цены взлетают до невероятных уровней. Правозащитник подчеркнул, что зерно используется не только для производства мучных изделий и ряда других продуктов, но и в качестве корма для животных. Поэтому стоимость зерна “тянет” за собой даже мясо, яйца и молочные продукты, сообщает “Радио 1”.



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