В Бельгии мужчина пытался в девятый раз пройти вакцинацию от COVID-19

В одном из центров вакцинации бельгийского города Шарлеруа задержали мужчину, который в девятый раз пришёл на вакцинацию против коронавируса, пишет BFM TV. Каждый раз он предъявлял новое удостоверение личности, и полиция подозревает, что он помогал получить санитарные пропуска тем, кто не хотел сам делать прививку.



Reuters

В бельгийском городе Шарлеруа медперсонал задержал мужчину, который готовился получить девятую дозу вакцины против коронавируса, пишет BFM TV со ссылкой на местные СМИ.

Как рассказывает издание, бельгиец часто приходил в центр вакцинации, имея на руках разные удостоверения личности. Его подозревают в сговоре с людьми, которые сами не хотят делать прививку: они платили ему деньги за получение санитарного пропуска.

Против нарушителя собираются подать жалобу с предъявлением гражданского иска. Прибегавшие к его услугам люди тоже не избегут наказания: по данным бельгийских изданий, их уже вычислили. В статье отмечается, что на момент задержания мужчина не жаловался на самочувствие.

Ранее в регионе Валлония завели дело о поддельных сертификатах вакцинации. Три недели назад в Шарлеруа арестовали врача, который выдал около 2 тыс. фальшивых документов о прохождении вакцинации, пишет BFM TV.