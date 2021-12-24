 

Два человека погибли при пожаре в ковидной больнице в Астрахани

24.12.2021, 13:08, Разное
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В областной инфекционной больнице имени А. М. Ничоги в Астрахани, где проходят лечение пациенты с коронавирусом COVID-19, произошел пожар. Пламя унесло жизни двух человек.

Инцидент произошел около 9:00 утра по местному времени. По неподтвержденным данным, очаг возгорания находился в реанимационном отделении, откуда распространился на 15 квадратных метров. Благодаря оперативной работе экстренных служб огонь удалось ликвидировать уже спустя 20 минут. Тем не менее, в результате происшествия погибли двое человек, ряд СМИ также сообщил о наличии пострадавших, сообщает телеканал “360”.

Сотрудников и пациентов медучреждения эвакуировали из здания. Предварительной причиной пожара называют возгорание кислородного оборудования, однако точные причины и подробности произошедшего еще устанавливаются, передает Пятый канал.



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