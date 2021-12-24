Каникулы в ковидарии – Личное мнение

Что может быть хуже, чем заболеть ковидом во время новогодних каникул? Ну, кроме как умереть от него или загреметь с ним в больницу с тяжёлыми осложнениями.



Фото: Соцсети

Хуже, чем просто заболеть ковидом — это заболеть им где-нибудь в поездке и оказаться в ковидарии или в отеле на карантине.

Подруга побывала: это — ужас.

Прилетели всей семьёй в Турцию, где мама уже на второй день почувствовала себя плохо: тошнота, рвота. Думали, чем-то отравилась. Поднялась температура. Вызвали врача: ковид.

Маму — сразу в турецкую больницу, а всех остальных членов семьи загнали в дальнее крыло отеля в подвальный номер на карантин.

Вместо просторного номера с видом на море семья из трёх человек ютилась в тёмной клетушке, откуда выходить им было запрещено. Холодную еду доставляли в номер. Отношение персонала с приветливо-заискивающего сменилось на чуть ли не на агрессивное.

Муж, жена и сын-подросток провели в темнице 10 дней. Ни разу не вышли. И эти свои мучения они оплатили из своего кармана по полной.

Так что, мои хорошие, гораздо хуже, чем валяться с ковидом дома — это валяться с ним же в ковидарии. Вот где — депрессуха, тоска и безысходность.

К счастью, сейчас это можно легко предотвратить.

Если у вас на новогодних каникулах запланирована поездка — на отдых, к родителям, к друзьям — сдайте тест на ковид до того, как загрузитесь в самолёт или поезд.

Болеть лучше дома. И тест на ковид тоже можно сделать дома.

Сейчас по планете гуляет омикрон. В России уже выявлены случаи заражения. Протекает практически бессимптомно, либо с симптомами лёгкой простуды (насморк, боль в горле, не более). Но при этом разносчик всё так же опасен для окружающих, так как каждый переносит болезнь по-своему.

Спросила подругу-врача, насколько заразен этот штамм. Дословный ответ: «Как корь». В переводе на совсем уж понятный: очень заразен, намного заразнее других выявленных на сегодняшний день штаммов.

Перед поездкой, перед тем, как отправить ребёнка к бабушке, перед новогодним корпоративом сдайте тест на ковид. Если вы руководитель, сделайте обязательным тестирование сотрудников перед корпоративом. Один придёт заразный — весь отдел, а то и вся компания сляжет.

Сейчас это, повторю, — элементарно: в случаях, когда не требуется документальное подтверждение отсутствия ковида, южно-корейские экспресс-тесты NanoCare являются настоящим спасением.

Результат ПЦР в лаборатории готовится долго: 1-2 дня. Результат теста NanoCare готов уже через 10 минут.

С вероятностью 96% NanoCare даст верный ответ, если вирус во взятой пробе есть. Если его в пробе нет, то NanoCare это покажет со 100% точностью.

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Всё это критически важно для точности тестов.

Множество сомнительных тестов, которыми наполнен Интернет, хранят и перевозят «абы как». Достоверность, как следствие, падает, причём ниже плинтуса.

Сделать тест NanoCare самостоятельно — просто и совершенно не больно. Не надо вводить палочку вглубь носоглотки, как при ПЦР. Достаточно взять мазок из носа на глубине в 2-3 см. На упаковке есть QR-код со ссылкой на видеоинструкцию. Посмотрел — повторил. Ничего сложного. Интерпретация результатов, как с тестом на беременность: одна полоска — НЕ оно, две — оно.

Такой тест необходим, я считаю, как в домашней, так и в офисной аптечке. Я им тестирую уборщиц, которые приходят убирать дом. Протестирую и друзей перед тем, как впустить их к себе отмечать Новый год. Вход — только с отрицательным тестом NanoCare. Перед тем, как зайти в дом к пожилым родителям, я и сама протестируюсь: прямо в машине.

Цена NanoCare — всего 1’400 рублей, что вдвое дешевле срочного ПЦР. И никуда ехать не надо.

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Знаю, будут вопросы. Отвечу заранее:

1) Да, я полностью вакцинирована.

2) Да, я верю в то, что полная вакцинация защищает меня от тяжёлой формы ковида.

3) Да, я верю в то, что могут подцепить ковид в лёгкой форме, будучи полностью вакцинированной, и заразить им близких, у которых не такой сильный иммунитет, как у меня.

4) Да, я еду кататься на лыжах на каникулах и не хочу обнаружить себя с ковидом на склоне.

5) Нет, я не хочу оказаться в ковидарии. Там — ужасно. Юлька рассказывала. Просто ужасно.

Какие планы на новогодние каникулы? Куда поедете? С кем Новый год встречать будете? Как настроение?

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