 

В атмосфере Венеры возможно существование биологической жизни

24.12.2021, 13:04, Разное
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Американские и британские исследователи считают, что некоторые факторы могут указывать на благоприятную среду для образования жизни на Венере.
Одним из таких факторов является смесь водорода и азота, которая присутствует в атмосфере этой планеты. Такой вывод исследователи сделали, проведя следующий эксперимент. Была создана модель Венеры, в состав которой входили те же химические элементы, которые находятся на самой планете. Ранее считалось, что жизнь на Венере невозможна из-за серной кислоты, которая находится в составе ее атмосферы. Но в ходе эксперимента исследователи заметили, что во время химических реакций, которые происходили вокруг модели планеты, серная кислота нейтрализовалась. Также в атмосфере Венеры был замечен аммиак, который указывает на возможное присутствие живых организмов.

Ученые замечали наличие аммиака в венерианской атмосфере еще с 1970 года, но отказывались обсуждать идею о существовании жизни на соседней с людьми планете, так как при такой высокой температуре жизнь практически невозможна. Теперь исследователи выдвигают гипотезу о существовании по крайней мере простейших одноклеточных организмов в виде микробов.

Источник: terrnews.com



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