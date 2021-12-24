В атмосфере Венеры возможно существование биологической жизни

Американские и британские исследователи считают, что некоторые факторы могут указывать на благоприятную среду для образования жизни на Венере.

Одним из таких факторов является смесь водорода и азота, которая присутствует в атмосфере этой планеты. Такой вывод исследователи сделали, проведя следующий эксперимент. Была создана модель Венеры, в состав которой входили те же химические элементы, которые находятся на самой планете. Ранее считалось, что жизнь на Венере невозможна из-за серной кислоты, которая находится в составе ее атмосферы. Но в ходе эксперимента исследователи заметили, что во время химических реакций, которые происходили вокруг модели планеты, серная кислота нейтрализовалась. Также в атмосфере Венеры был замечен аммиак, который указывает на возможное присутствие живых организмов.

Ученые замечали наличие аммиака в венерианской атмосфере еще с 1970 года, но отказывались обсуждать идею о существовании жизни на соседней с людьми планете, так как при такой высокой температуре жизнь практически невозможна. Теперь исследователи выдвигают гипотезу о существовании по крайней мере простейших одноклеточных организмов в виде микробов.

Источник: terrnews.com