 

Надя Ручка связала болезнь Жанны Фриске со скрытой болью

24.12.2021, 13:04, Разное
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Певица Надя Ручка назвала возможную причину тяжелой болезни Жанны Фриске, которая после борьбы с раком мозга скончалась в 2015 году. По словам певицы, вероятно, у коллеги в душе была обида или какая-то боль.
Надя Ручка познакомилась с вокалисткой группы «Блестящие», когда Фриске решила заняться сольной карьерой. Ручка пояснила в YouTube-передаче «Психология звезд» о том, как однажды во время фестиваля «Новая волна» в Юрмале, они с Фриске очень долго гуляли вдоль берега и мило разговаривали на духовные темы.

Ведущая проекта, дипломированный психолог, Ольга Пичушкина сказала, что внутренние проблемы действительно могли спровоцировать страшный недуг. По словам психолога, у человека внутри все равно есть «какая-то скрытая боль», которую он подавляет. Ручка согласилась с доводами ведущей, которые оказались близки к ее мнению.

Источник: www.starhit.ru



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