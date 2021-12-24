 

Большинство россиян выразило сожаление о распаде СССР

24.12.2021, 12:55, Новости дня
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Более 60% россиян сожалеют о распаде Советского Союза, о чем свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Чаще всего о распаде СССР сожалеют респонденты в возрастных группах 46-60 лет (82%) и старше 60 лет (76%).

Процент россиян, сожалеющих о распаде Советского Союза, увеличивается с 2011 года. Тогда положительно на этот вопрос отвечали 51% респондентов. В декабре 2014 года сожалеющих было уже 58%, а в декабре 2021 года – 62%, сообщается на сайте ФОМ.

Уточняется, что 21% россиян не жалеют, что СССР распался. Чаще всего так отвечали респонденты от 18 до 30 лет (39%). При этом о желании возродить Советский Союз заявили 52% опрошенных. 31% респондентов не хотели бы воссоздания Союза. Большинство респондентов (74%) считают, что возрождение СССР сегодня не представляется возможным.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что согласно соцопросам, большинство бывших советских граждан сожалеют о развале страны. В связи с этим часто вспоминают непосредственных виновников – Горбачева, Ельцина и Кравчука, но забывают о том, что бомбу в основание СССР заложил Ленин, а организация Союза, по плану Сталина, могла бы ее сохранить. 



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