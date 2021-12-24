Российский суд впервые признал человека простолюдином

В ходе рассмотрения дела о создании аварийной ситуации, приведшей к ДТП, Кстовский районный суд впервые в истории российского права вынес решение о признании гражданина простолюдином.

Как сказано в протоколе заседания, 20 декабря, в 13:49 гражданин Ефимкин А.В., пребывавший за рулём транспортного средства марки ГАЗ-24 и передвигавшийся по федеральной трассе М7, в районе села Новоликеево не уступил дорогу выезжавшему на магистраль гражданину Зурабидзе Г.В, передвигавшемуся на Lexus RX 450h. Он мотивировал своё решение правилами ПДД, согласно которым он якобы имел преимущество главной дороги, обозначенной знаками 2.1, 2.3.1 — 2.3.7 или 5.1 по отношению к пересекаемой (примыкающей). В результате такие действия привели к серьёзному повреждению двери на автомобиле Lexus и незначительным повреждениям “Волги”.

Согласно принятому в июне 2020 года федеральному закону “О простолюдинах”, суд на основании рода трудовой деятельности участников дорожного происшествия – Ефимкина А.В. (токарь-фрезеровщик) и Зурабидзе Г.В (директор ресторана “Золотое руно”) принял решение об их разном классовом статусе, а именно признал Ефимкина простолюдином, на которого не распространяются привилегии и преимущества, в том числе положенные ему согласно ПДД на дороге.

По решению суда виновник происшествия обязан возместить Зурабидзе 500 тысяч рублей в качестве компенсации ущерба, нанесённого его транспортному средству, 200 тысяч в качестве компенсации морального ущерба и 54 тысячи за судебные издержки.

Процесс проходил без участия Ефимкина. Постановление о признании простолюдином будет доставлено в Кстовскую районную больницу, где он проходит лечение.

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