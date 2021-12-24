Полозов: Цимбалюка сегодня вызвали для дачи объяснений. Но прокурор и три его помощника, которые вызвали журналиста, сами не пришли

Дело Романа Цимбалюка.

На сегодняшний день помощником прокурора Центрального административного округа Москвы был назначен вызов Романа для дачи объяснений.

Как следует из вызова, опубликованного некоторыми СМИ, Роману необходимо было явиться к 10.00 в кабинет №43 прокуратуры ЦАО Москвы.

Но, как говорится, “тот неловкий момент”.

Оказалось, что помощник прокурора не явилась на назначенное ею мероприятие.

Кабинет №43 на четвертом этаже прокуратуры оказался закрыт. Ни одного из трех помощников прокурора не оказалось на месте.

Объяснение сложившейся ситуации неожиданно пришло из соседнего кабинета. Молодой человек, видимо, тоже помощник прокурора, поинтересовался, случайно не по вызову ли Романа Цимбалюка я явился, а когда получил утвердительный ответ, радостно объявил, что на самом деле вызов был отозван и попросил оставить свои контакты.

Хорошо это или не очень – пока говорить преждевременно. Очевидно, что пока “полная неясность”, как в том анекдоте.

В любом случае, мяч сейчас на стороне государственных органов РФ, посмотрим, какие действия они будут предпринимать.

Не исключено, что прокуратура решила не нагружать себя лишней работой перед новогодним корпоративом, и активность продолжится уже в следующем году.

Но это не точно.

Источник: Николай Полозов / Facebook

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