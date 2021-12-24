 

Найем: Заниженные Польшей квоты на автомобильные грузоперевозки смертельно опасны для экономики Украины

24.12.2021, 12:40, Новости дня
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Украина призывает Польшу увеличить квоту разрешений на въезд украинских автоперевозчиков, так как сложившаяся ситуация означает большие экономические проблемы: украинские производители не могут экспортировать продукцию, в том числе произведенную на местных заводах европейских корпораций, отмечает портал

“Нам сложно объяснить, почему наш доступ на европейский рынок ограничен”, – отметил в комментарии изданию Найем.

Министерство инфраструктуры Польши сообщило журналистам, что не согласится на увеличение квоты в следующем году, в том числе и на транзитные перевозки. В 2021 году лимит в 160 тысяч разрешений был исчерпан уже в августе, в то время как до 2018 года действовало ограничение в 200 тысяч с возможностью при необходимости увеличить его еще на 60 тысяч.

“В 2015 году мы подписали соглашение с Евросоюзом, по которому ни одна из сторон не может препятствовать доступу на рынок для своих партнеров”, – подчеркнул Найем.

В 2018 году Польша проинформировала о плане сокращения квоты до 130 тысяч разрешений в год, Украине удалось договориться о 160 тысячах. Замминистра инфраструктуры Украины отметил, что именно тогда в этой сфере начался кризис, частично проблему решил дополнительный лимит в 5–10 тысяч разрешений в конце 2019-го и 2020 годов, но в этом году дополнительных квот Польша не дала. 

Основным аргументом польской стороны были очереди на пограничных переходах, Украина представила польскому министерству проекты модернизации подъездных путей к переходам и железнодорожных путей. Также украинская сторона предложила польской вместе провести аудит пограничных переходов, но Польша не приняла это предложение. 

Найем считает, что сократить очереди и решить проблему можно за счет увеличения рабочего времени польских ветеринарных служб, которые работают на пограничных пунктах только с 8.00 до 18.00 в рабочие дни.

“Грузовики ходят круглосуточно. Самое главное, что действующие ограничения влияют не только на торговлю с Польшей, но и с другими странами Евросоюза. 46% товаров, вывозимых из Украины автомобильным транспортом (в целом, не ограничиваясь только ЕС), едут через Польшу. Маршрут в 12 стран Евросоюза пролегает через Польшу. Сейчас у нас проблема с доставкой товаров во все эти страны. Создан рыночный барьер”, – сказал замминистра.

Он подчеркнул, что проблемы испытывают не только небольшие компании, но и крупные международные концерны, в том числе Carlsberg, Coca-Cola и PepsiCo, Metro Cash and Carry и ряд других из разных отраслей.

Сложности усугубляются тем фактом, что польские перевозчики не заинтересованы в маршрутах в Украину – по данным Министерства инфраструктуры Польши, в 2018 году украинцы использовали всю выделенную им квоту, а поляки – лишь около 28%.

“Введение таких ограничений движения смертельно опасно для нашей экономики, – подчеркнул он. – Мы готовы к переговорам и компромиссам. Мне показалось бы странным, что польская сторона может ограничить наш доступ к своему рынку, но почему эти ограничения должны влиять на торговлю со всем ЕС?”.

Замминистра инфраструктуры добавил, что Польша всегда поддерживала Украину и является ее главным союзником в переговорах с ЕС, поэтому сложившаяся ситуация непонятна.

“Мы знаем, что есть проблемы с пересечением границы. Однако их нужно решать, впереди нас ждет много работы, которую мы хотим делать вместе. Мы увеличиваем мощность наших терминалов и знаем, что польская сторона делает то же самое. Зачем инвестировать в это, если не для расширения доступа к нашим рынкам?” – подытожил Мустафа Найем.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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