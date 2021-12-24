 

Россиян предупредили о росте цен на жилье на 15-20%

24.12.2021, 12:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В России в 2022 году произойдет резкий и ощутимый скачок цен на жилую недвижимость. Таким прогнозом поделилсягенеральный директор ООО “Альянс” Сергей Бакин.

По словам предпринимателя, цены взлетят сразу на 15-20%. Бакин пояснил, что таким образом рынок отреагирует на сильное подорожание стройматериалов: бизнесмен отметил, что металл подорожал на 270%, древесина – на 200%, а некоторые виды сырья и компонентов и вовсе прибавили 300% стоимости, передает телеканал “360”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.08 / Диетолог перечислила важные продукты осеннего рациона

21.04 / «После «Новичка» голодать можно и полгода» – доктор Мясников рассказал о побочных действиях яда

25.10 / Чипированные среди нас

17.03 / Алексей Навальный и “Войны совести” в России

17.08 / Мнение: Жизнь или честь

10.12 / Названы последствия перекусов на ночь и позднего ужина

08.11 / Мнение: “Дюна”. Детальный разбор

20.01 / США отключили телефонную связь с консульством России в Нью-Йорке

19.10 / Медведь распугал посетителей ТЦ в Японии

11.08 / Бейонсе о грядущем 40-летии, диетах, новом альбоме и лучшем моменте материнства

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика