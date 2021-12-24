 

Врачи рассказали о правильных привычках после сорока лет

24.12.2021, 12:20, Разное
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Для многих людей, которые подошли к рубежу сорока лет, очень непривычно менять свой образ жизни. Но невозможно скрыть тот факт, что некоторые вещи, которые ранее давались легко, теперь требуют намного больших энергетических затрат организма. Также людям в этом возрасте следует бережней относиться к своему здоровью.
Тренировки для мозга

Доктор медицинских наук Вернон Уильямс советует почаще тренировать свой мозг с помощью различных мобильных приложений, в которых предлагается выполнить логические задачи, головоломки и прочее. Такие упражнения способствуют обновлению нейронных связей и улучшению умственных способностей. Хорошее влияние на работу мозга также оказывает изучение иностранных языков.

Исправление плохой осанки

С возрастом, из-за сидячего образа жизни, у многих людей развиваются болезни позвоночника. Врачи рекомендуют почаще выполнять физические упражнения, направленные на тренировку мышц спины и живота. Самыми эффективными упражнениями в данном случае считаются планка и скручивание пресса. Это поможет избавиться от проблем с позвоночником и от хронической боли в пояснице. В повседневной жизни также необходимо следить за своей осанкой, так как сгорбленная спина растягивает мышцы и дополнительно нагружает поясничный отдел.

Постепенное увеличение количества тренировок

Специалисты в области спортивной медицины напоминают, что те люди, которые ранее вели малоподвижный образ жизни, должны входить в спортивный ритм постепенно. Резкое увеличение активности и количества занятий спортом могут привести к растяжению связок, переломам и болям в суставах.
Курение

Врачи напоминают, что курение является одной из самых вредных привычек, которые наносят колоссальный вред легким, почкам, ЦНС и работе головного мозга. Курение также способствует развитию некоторых видов онкологических заболеваний.

Также всем, кто приближается к отметке сорока, полезно будет помнить, что необходимо следить за своим артериальным давлением, контролировать вес и регулярно проводить комплексное обследование организма.

Источник: www.mk.ru



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