 

Задержан избивший топ-менеджера «Ростелекома» в баре в Москве

24.12.2021, 12:10, Новости дня
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Полицейские задержали мужчину, который избил топ-менеджера «Ростелекома» Игоря Зимина в баре столичной гостиницы из-за сделанного замечания.

«Позавчера в аэропорту Внуково нарушитель был задержан. Им оказался уроженец Находки», – приводит ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

Накануне стало известно, что после избиения топ-менеджера «Ростелекома» в московском баре возбудили дело по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»)».

Вице-президент по прикладным проектам «Ростелекома» Игорь Зимин сообщил полиции, что ночью 22 декабря в баре гостиницы на Озерковской набережной, 26, неизвестный несколько раз ударил его по голове после замечания о некультурном поведении в общественном месте.

Информации об обращении Зимина за медицинской помощью не поступало.



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