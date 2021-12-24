 

Мнение: Как-нибудь сами

24.12.2021, 12:06, Разное
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Пресс-секретарь Белого дома Псаки сообщила, что США не подтверждают договоренности с Россией о проведении переговоров по безопасности в январе в Женеве. «Рассчитывали на переговоры» – это немного не то, что «уже договорились».

Псаки сообщила это в ответ на заявление Путина на его вчерашней пресс-конференции, что США готовы в начале следующего года к встрече и началу переговоров.

Фактически чиновник Белого дома ненавязчиво умыла «великого лидера», продемонстрировав, что тот ситуацией не владеет. Кстати, это фирменная фишка Путина — расписываться за других, приписывать им какие-то свои мысли и желания. Псаки ненавязчиво передала «партнеру»: мы сами решим, когда мы будем готовы к чему-либо и сами скажем. Спасибо, конечно, за усердие, но обойдемся без помощников.

Для внутренней аудитории демагогия и беспробудное вранье еще как-то прокатывают, но наружу эту ахинею продавать уже не получается.

Источник: Эль Мюрид



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