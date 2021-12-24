Личное: “Написал прощальное письмо”

Часто приходят письма с вопросами, что делать, если родственник в депрессии с суицидальными мыслями или если друг пытался покончить с собой.

Депрессия – это расстройство психики, обычно обратимое, суицидальные мысли – признак тяжелой депрессии, поэтому такими проблемами должен заниматься опытный психиатр.

Но учитывая, что человека не всегда можно уговорить пойти к врачу, расскажу алгоритм поведения для близких такого человека.

1. Если человек не категорический атеист, то есть верит в Бога хотя бы гипотетически, нужно найти священника, желательно где-нибудь при монастыре, чтобы была соответствующая атмосфера.

Это можно сделать даже в том случае, если вы сами – атеист. Ничего не помогает при такой проблеме лучше, чем религия. При тяжелых аддикциях, кстати, тоже, алкоголикам, игрокам. Это связано с тем, что когда у человека уже нет воли к жизни, ему нужно обратить фокус выше личного сознания, к сознанию коллективному, выйти за границы своей личности, которая в данный момент похожа на разрушенный дом без крыши.

Но в случае, если человек атеист, это не поможет.

2. Отвезти человека на природу. Сейчас зима, но если тепло одеться, можно и в мороз отправиться за город. Не держите суицидника в четырех стенах, не лечите его разговорами. Его беда – суженное сознание, сфокусированность на своем внутреннем мире, похожем на душную каморку. Надо постараться расширить его сознание и нужно большое пространство, небо, воздух, горы, степь или лес. Сериалы ненадолго выдергивают человека из саморефлексии, но возвращается он в ту же самую точку, часто даже ниже, чем был. Поэтому нужна именно природа. Природа как и религия обладает мощным лечебным эффектом.

3. Если человек здоров и нет явных противопоказаний, начните давать ему курс витаминов и минералов для нервной системы. Не пренебрегайте такой поддержкой, особенно если человек плохо питается. У его истощенного мозга нет резервов выйти из замкнутого круга суицидальных мыслей, которые потребляют очень много нервной энергии. Такому человеку нельзя пить алкоголь, потому что алкоголь усиливает депрессию и чувство отвращения к себе. Заварите ему чай с мелиссой. Мелиссу древние называли радостью для души.

4. От депрессии помогает физический труд. Тупой физический труд из-под палки тоже помогает. Люди физического труда никогда почти не страдают серьезными депрессиями. Если заставить трудиться человека невозможно, можно попробовать массаж. В идеале с баней, веником и прохладными обливаниями. Суть в том, что застой в мышцах не дает мозгу нормального снабжения. А без нормального снабжения мозг угасает, тонус падает. Баня раз в неделю – лекарство от депрессии.

5. От депрессии помогает созерцание умирающих людей и помощь им. Человеку, которому жизнь не дорога, надо поработать санитаром в хосписе или в отделении тяжелых больных. В таких местах умирающие борются за жизнь и это очень заразительно. Кажется, что это наоборот нагонит тоску и мысли о бренности бытия, но нет, эффект обычно бывает обратный. Бытие не кажется бренным, а возможность жить начинает казаться дорогой.

6. Можно подарить человеку животное, если он согласен и сможет заботиться. В крайнем случае цветок в горшке. Это тоже заставляет фокус отрываться от собственной боли и обратить внимание на других существ.

7. Разговоры практически не помогают, особенно вредно обсуждать его душевную боль и помогать держать на ней фокус. Но повсеместно суицидников пытаются лечить именно так: разговорами о их боли + алкоголь. Считается, что человеку нужно “выговориться” и “расслабиться”, а ему нужно наоборот отвлечься от себя на что-то другое и поднять тонус.

Усилить кровообращение + убрать фокус с себя = выход из острой депрессии

А чтобы совсем распрощаться с депрессией и не возвращаться к ней, нужны цели и ценности.

Нигилизм и эгоцентризм – два фактора, при которых депрессии неизбежны.

Начинается депрессия с демотивированности, скуки и ЗВ по отношению к главным ресурсам.

И особенно уязвимы для депрессий подростки и пожилые люди. Понятно почему?

Сталкивались с такими проблемами в ближнем кругу, друзья? Как помогали?

papafeniks

Здравствуйте уважаемая Эволюция, спасибо за возможность написать в блог.

Могли бы Вы подсказать как действовать в данной ситуации.

Вчера ночью мой близкий друг попытался покончить жизнь самоубийством, наглотавшись таблеток где то в гаражном кооперативе за городом.

Назову его Т. 27 лет, холост, судя по письму безответно влюблен в подругу по онлайн играм, работает удаленно, зарабатывает ещё ставками, может что то еще, жил с мамой в частном доме, отца потерял несколько лет назад, пару месяцев назад сгорел дом, сейчас они живут у соседей, и он своими силами отстраивает дом, конечной причиной вероятно послужила потеря большой суммы денег для строительства.

Он написал прощальное письмо и отправил его друзьям по игре, с просьбой если он пропадет передать его маме. Друзья быстро среагировали и сразу позвонили ей. Она связалась со мной и мы начали искать его и писать ему, благо его телефон был включен. Трубку он не брал, но через какое то время начал отвечать на смс. Мне удалось разговорить его, узнать где он находится, мы приехали и я по его просьбе забрал его к себе.

Пока ехали домой говорили ему что деньги ерунда, что родственники всегда примут его, и где жить не проблема, что надо подумать о маме , ведь у нее больше никого кроме него нет, что мы все всегда поможем если будет нужно.

Когда мы приехали я не знал что вообще делать, о чем говорить. Настроение у него уже было приемлемое. Я решил не трогать тему суицида, мы вспоминали хорошие моменты, посмотрели добрый сериал, ему понравилось сказал что будет смотреть дальше. Было видно что ему лучше, улыбался смеялся. Я понимаю что проблема то остаётся, и сейчас ему хорошо, а что завтра, он вернётся в свою жизнь. Я постарался легко задевать эти темы между разговорами, он сказал что все из за денег, и сказал что проиграл их. Спросил, а что он скажет маме, он сказал что вероятно она уже знает.

Что делать дальше, как можно помочь человеку в данной ситуации? Он вероятно и дальше будет играть на деньги (как правило там идут тысячи$), собой заниматься не хочет.

Спасибо Вам большое, извиняюсь что письмо совсем не по теме evolutiolab.