 

Из-за цен на газ в Украине приостанавливают производство некоторых сладостей

24.12.2021, 11:48, Новости дня
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“При стоимости газа для производственных нужд в 73 тыс. грн за 1 тыс. м³ кондитерским компаниям проще вообще свернуть производство, ведь при такой себестоимости продукция будет невостребованной ни на внутреннем, ни на внешних рынках”, – объяснил Балдынюк.

Он рассказал, что украинские кондитерские предприятия уже несколько месяцев балансировали на грани рентабельности из-за сверхвысоких цен на газ и роста стоимости всех других составляющих себестоимости продукции. В ноябре производители сладостей покупали газ по ценам в среднем около 40 тыс. грн, и уже тогда производство многих видов продукции было нерентабельным.

Контекст:

Цена газа растет на фоне сообщений, что власти Германии, вероятно, не сертифицируют российский газопровод “Северный поток – 2” в первой половине 2022 года. В то же время “Газпром” остановил прокачку газа через газопровод “Ямал – Европа”. По данным сайта оператора Gascade, по состоянию на 21 и 23 декабря у компании нет забронированных мощностей. Газопровод работает в реверсном режиме и не поставляет горючее в Европу.

Дефицит топлива спровоцировал рост цен на него. Если в начале года фьючерсы на газовом хабе TTF в Нидерландах стоили около $250 за 1000 м³, то в сентябре цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000, а 21 декабря обновила исторический максимум – более $2000 за 1 тыс. м³.

23 декабря стоимость газа на газовом хабе TTF в Нидерландах снизилась примерно на 17%.

Толчком к росту цен стали результаты аукциона, на котором российский “Газпром” отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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