“Куколки”. Michelle Andrade засветила соски

В ролике певица лежит на борту яхты в белом купальнике Рядом с ней – подруга дизайнер Татьяна Могила – в белых массивных босоножках. Девушка приподняла таз, опираясь на ноги.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Michelle Andra * dе (@mishvirmish)

“Куколки”, – прокомментировал подписчик sergeipishchanskii.

24 декабря Michelle Andrade обнародовала фото, на котором запечатлена в полный рост в одинаковых с подругой купальниках.

“Купальники? Зимой? Еще как!” – написала она.

Певица отметила, что выпустила эту модель купальника в коллаборации с Могилой и брендрм Nebesite.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Michelle Andra * dе (@mishvirmish)

Контекст:

Michelle Andrade родилась в 1996 году в Кочабамбе (Боливия) в семье украинки и боливийца. В 2010 году она переехала в Киев. С 2016 года певица является артисткой продюсерского центра Mozgi.

—