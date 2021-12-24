“Мысленно с ним переспала”, “Положила глаз на ВВП”. Странная реакция 35-летний звезды “Универа” Хилькевич на слова Путина стала мемом

Пользователи сети обратили внимание на поведение актрисы во время ответа Путина – она томно покусывала губы и щурила глаза, глядя на президента. Такая реакция 35-летней Хилькевич сразу же стала поводом для шуток в сети.

“Мне просто нужна девушка, которая будет смотреть на меня, как Хилькевич смотрит на Путина. Я что, так много прошу?” – написал Dima No Hit Challenge IRL.

Мне просто нужна девушка, которая будет смотреть на меня, как Хилькевич смотрит на Путина. Я что, так много прошу? pic.twitter.com/HDtDeKMsp5

— Dima No Hit Challenge IRL (@EzDima1) December 23, 2021

“Просто найдите себе человека, который будет смотреть на вас так же. Хилькевич аж вспотела”, – заметили авторы страницы “СмотрИте какая ЦАЦА !”.

Просто найдите себе человека, который будет смотреть на вас так же. Хилькевич аж вспотела… pic.twitter.com/1h2SR0B9v5

— СмотрИте какая ЦАЦА ! (@indira_caca) December 23, 2021

“Пресс-конференция Владимира Путина подарила нам новый мем: “О чем думала Анна Хилькевич, слушая, как президент отвечает на ее вопрос?” – написал Д. Иваныч.

Сегодняшняя пресс-конференция Владимира Путина подарила нам новый мем: О чем думала Анна Хилькевич, слушая, как президент отвечает на ее вопрос? pic.twitter.com/vlcZSFPXbs

— Д.Иваныч (@ivanich50) December 23, 2021

“Хилькевич положила свой блядский глаз на ВВП”, – прокомментировал ролик пользователь с ником Ari.

Хилькевич положила свой блядский глаз на ВВП pic.twitter.com/QaaarLJt5u

— Ari (@daimond_ari) December 23, 2021

“Первый раз я вчера увидел реакцию женщин на Путина, она бесподобна. Пока он тебе что-то рассказывает, ты уже мысленно с ним переспала”, – сыронизировал пользователь с ником “Первый раз”.

Первый раз я вчера увидел реакцию женщин на Путина, она бесподобна

Пока он тебе что-то рассказывает, ты уже мысленно с ним переспала#Хилькевич #Путин #Конференция #Россия #Страсть pic.twitter.com/RUAhCl2Jv5

— Первый раз (@hevdvche) December 24, 2021

Контекст:

Хилькевич родилась в 1986 году. Она стала известна благодаря роли Маши Беловой в телевизионных сериалах “Универ. Новая общага” и “СашаТаня”.

Хилькевич замужем за российским бизнесменом Артуром Волковым. Пара воспитывает двоих дочерей – Арианну (2015) и Марию (2018). Это второй брак актрисы.

Ранее она была замужем за директором по объектам телесериала “Барвиха” Антоном Покрепой. Пара рассталась спустя год после свадьбы.

20 января 2021 года Хилькевич призналась, что в 15-летнем возрасте во время проб ее домогался режиссер. Актриса в подробностях рассказала о случившемся.

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