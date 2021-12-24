Проблемы с деснами серьезно увеличивают риск сердечных и психических заболеваний



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О том, что заболевания полости рта приносят не только досадный дискомфорт, но и серьезные проблемы со здоровьем, известно давно. Так, японские ученые выяснили, что недостаток зубов и снижение жевательной способности связаны с более слабым захватом кисти, что может указывать на саркопению — потерей мышечной массы, а также сахарным диабетом. Это вызвано тем, что люди с дефектами зубов не могут пережевывать твердую пищу, в том числе мясо, поэтому начинают употреблять больше мягкой еды с высоким содержанием сахара и быстрых углеводов..

В свою очередь, стоматологи из Великобритании обнаружили у людей с пародонтитом проблемы с систолическим давлением, повышенный уровень глюкозы и «плохого» холестерина. По мнению специалистов, пародонтальные бактерии вызывают воспалительные реакции, которые могут влиять на развитие системных заболеваний.

Новое исследование о связи заболеваний полости рта и системных патологий является одним из крупнейших. Ученые проанализировали медицинские карты 64,4 тысячи пациентов, у которых был диагностирован пародонтит и гингивит и сравнили их с данными 251 тысячи человек, у которых не было заболеваний десен. Средний возраст участников — 44 года, 30% из них курильщики. Наблюдательный период составил три года.

Пародонтит и гингивит

Собрали все самое важное о распространенных заболеваниях десен.

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Специалисты сосредоточились на диагностированных случаях сердечно-сосудистых, аутоиммунных и психических заболеваниях в когорте. Оказалось, что у людей с пародонтитом риск развития депрессии, тревожности и других ментальных расстройств повышен на 37%, диабета, псориаза, артрита и других иммунных заболеваний — на 33% по сравнению с контрольной группой. Вероятность сердечно-сосудистых патологий — ишемической болезни, инфаркта, инсульта — у людей с заболеваниями десен больше на 18%. При наличии диабета 2 типа он был еще выше — 26%.

«Когда заболевание полости рта прогрессирует, это может привести к существенному снижению качества жизни. Поскольку эти состояния очень распространены, повышенный риск другие хронические заболевания могут стать серьезным бременем для общественного здравоохранения», — считают авторы исследования.