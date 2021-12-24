Вакцинация от ковида: в чем Москва опередила другие мегаполисы мира

Вакцинация – это просто

Налаженная вакцинация в Москве позволила ограничить распространение коронавируса и сохранить большое число жизней. Привиться можно за 30-40 минут, а полученный иммунитет надежно защищает от COVID-19.

Получить вакцину для москвичей не составляет никакого труда. В городе действует более сотни прививочных пунктов на базе поликлиник. Более того, в течение года в столице открылись кабинеты вакцинации в популярных общественных местах – крупных торговых центрах, флагманских офисах “Мои документы”. Там работают выездные бригады медиков.

Именно в Москве действуют крупнейшие прививочные центры в Европе. Они открылись в начале июля. Один из центров расположен в самом сердце столицы – Гостином дворе, в нескольких минутах ходьбы от Красной площади. Сделать прививку там могут до шести тысяч человек в сутки. Другой центр находится в Лужниках и ориентирован в основном на иностранных граждан.

Мэрия Москвы организовала процесс вакцинации так, что привиться можно максимально быстро и удобно. Для этого не нужна предварительная запись – достаточно взять с собой паспорт и полис ОМС (при наличии).

Система здравоохранения Москвы оперативно отреагировала на новую волну заболеваемости летом 2021 года и справилась с резко возросшим спросом на вакцины. Ежедневно на прививочные пункты приходило около ста тысяч человек.

Власти столицы задействовали все ресурсы, чтобы получить прививку смог каждый желающий. Помимо центров в вакцинации в поликлиниках и популярных общественных местах, сделать прививку можно было в 46 павильонах “Здоровая Москва”, расположенных в парках.

Для снижения числа заболевших и разрыва цепочек передачи вируса главный санитарный врач Москвы предписала провести обязательную вакцинацию

до 1 января 2022 года 80% сотрудников предприятий сферы услуг. Столица достигла этих показателей досрочно – уже к середине декабря.

Не менее важно обеспечить вакцинацию и тех, кто приезжает в столицу на заработки. В начале июле прививочные пункты открылись в многофункциональном миграционном центре в Сахарове и на рынке “Садовод”. Их общая мощность – около четырех тысяч человек в сутки.

Преимущество Москвы

Международные исследователи считают программу вакцинации одним из серьезных преимуществ российской столицы. Москва не только первой из крупных городов запустила прививочную кампанию, но и дала возможность выбирать из нескольких препаратов.

Для сравнения, в 7,5-миллионном Гонконге общественные прививочные центры и вакцинацию без предварительной записи запустили лишь в сентябре 2021 года. Какой препарат вкалывать человеку решают местные власти – сами жители возможности выбора лишены.

То же самое и в крупнейшем городе Австралии – Сиднее. Местные власти сами назначают прививку в зависимости от возраста человека и его медицинских показателей.

Пока некоторые мегаполисы еще налаживали процесс первичной вакцинации, российская столица с 1 июля запустила программу ревакцинации. На сегодняшний день повторную прививку сделали около 700 тысяч человек. На выбор у москвичей два препарата: считающийся универсальным бустером “Спутник Лайт” или еще один двухкомпонентный “Спутник V”.

Москва заметно опережает другие мировые мегаполисы в плане возможностей для ревакцинации. Например, в Лондоне бустерная доза вакцины доступна далеко не всем категориям населения. Кампанию ревакцинации британская столица запустила в сентябре, но только для людей старше 60 лет, с ноября она распространена на категорию от 40 лет. А жители столицы Японии Токио смогут получить бустерную дозу лишь в 2022 году.

Эффективно бороться с ковидом Москве помогли 160 передовых решений. В рейтинге международного исследовательского агентства StartupBlink российская столица заняла первое место в рейтинге инноваций, формирующих устойчивость к пандемии. Москва обошла Лондон, Барселону, а в мировом рейтинге город занял почетное третье место, уступив лишь Сан-Франциско и Нью-Йорку.

Ограничения для непривитых

Жизнь в Москве идет своим чередом. В торговых центрах, кафе и ресторанах, заведениях сервиса полно людей. Никаких ограничений для посещения этих мест нет.

Из-за резкого роста заболеваемости COVID-19 летом город по согласованию с бизнесом был вынужден пойти на введение QR-кодов для посещения общепита. Как только позволила эпидемиологическая обстановка ограничение сняли. Сейчас QR-коды действуют лишь для посещения федеральных и столичных театров и музеев.

Жители других мегаполисов вынуждены жить с гораздо большими ограничениями. В Нью-Йорке для посещения ресторанов, кафе, фитнес-центров и других заведений в помещениях нужно предъявлять доказательства вакцинации.

В Италии для доступа в общественные места, поездок на транспорте и даже на работу невакцинированные обязаны сдавать тест на коронавирус каждые 48 часов. В Германии посещать различные заведения могут только граждане с отрицательным ПЦР-тестом, привитые или переболевшие.

Во Франции без QR-кода о вакцинации или перенесенной болезни невозможно купить билет на поезд или самолет. В Сингапуре непривитому человеку и вовсе придется сидеть дома, а если он заболеет, то оплачивать лечение придется из своего кармана. Меры очень строгие, но они дали результат: в городе-государстве вакцинировалось почти 90% населения.

Для стимулирования вакцинации власти многих стран все чаще применяют метод кнута. Так, в Австрии к февралю 2022 года обязано привиться все взрослое население за исключением тех, кто имеет медотвод. Отказ от вакцинации обойдется гражданину штрафом на круглую сумму, а если человек откажется его оплачивать, то может получить тюремный срок.

Тяжело жить нежелающим прививаться становится и в Нью-Йорке. Власти города фактически обязали вакцинироваться почти все взрослое население. Раньше мера касалась госслужащих, а теперь распространяется на частные компании. Причиной ужесточения требований в мэрии назвали появление нового штамма “Омикрон”.

Стимулы к вакцинации

В Москве ограничения применяются лишь в исключительных случаях, когда нужно остановить резкий рост заболеваемости, и снимаются при первой же возможности. Для стимуляции вакцинации в столице гораздо чаще используется метод поощрения.

Москва неоднократно проводила акцию “Миллион призов”. Сделавшие прививку жители столицы получали бонусные баллы на покупки, выигрывали автомобили и даже квартиры. Программа мотивировала людей прививаться от коронавируса, поддерживала спрос и помогала предпринимателям.

Лотерея для сделавших прививку проходила каждую неделю. “Мы стимулировали этот процесс: в частности, проводили лотереи среди вакцинированных, где разыгрывали в том числе и машины. Она показала хорошие результаты и интерес населения, потому что разыгрываются не только денежные призы, но и такие серьезные вещи, как квартиры”, – говорил мэр столицы Сергей Собянин.

Особое внимание уделено пожилым людям. Каждый привившийся москвич старше 65 лет получает подарочный набор для поддержания здоровья или денежный эквивалент – 10 тысяч рублей.

Для участвующих в вакцинации медиков власти Москвы в конце сентября ввели стимулирующие выплаты. За одного привитого сверх установленного плана врачи получают по 200 рублей, а если вакцинированный старше 60 лет – по 400.

В Нью-Йорке вакцинированные по городской программе тоже получают призы – от дебетовой карты со 100 долларами на счете до билетов на спортивные мероприятия. Люди с ограниченными возможностями могут воспользоваться бесплатным такси или машиной скорой помощи до пункта вакцинации.

В Берлине посетителям мобильного пункта вакцинации дарят талон на бесплатный кебаб. В других местах можно получить сосиски и безалкогольное пиво.